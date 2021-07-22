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Российский министр впал в кому после нападения неизвестных на турбазе

Российский министр впал в кому после нападения неизвестных на турбазе

39-летний министр цифрового развития и связи Амурской области Александр Курдюков впал в кому после того, как был госпитализирован с серьезными травмами. Предположительно на турбазе "Берлога" на Курдюкова напали неизвестные.

17 июля министра нашел в бессознательном состоянии охранник во время вечернего обхода. По факту избиения возбуждено дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровья. У чиновника диагностировали перелом костей черепа и субдуральную гематому.

Известно, что компания пострадавшего арендовала гриль-зону в пансионате. Кто мог напасть на чиновника, неизвестно, источники "Московского комсомольца" заявляли о существовании некоего конфликта. Следствие опрашивает возможных свидетелей и проводит другие оперативно-розыскные мероприятия. В министерстве уточнили, что их руководитель не вышел на работу по больничному листу.

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По материалам: uposters.ru

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