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СМИ: муж Заворотнюк оказался в "черном списке" у судебных приставов из-за долгов

СМИ: муж Заворотнюк оказался в "черном списке" у судебных приставов из-за долгов

Судебные приставы возбудили против компании Петра Чернышева дело — фирма попала у них в "черный список", сообщает "Комсомольская правда".

По данным издания, ледовая школа супруга Анастасии Заворотнюк, судя по всему, снова находится в упадке — бухгалтерская отчетность за прошлый год не была предоставлена.

Как отмечается, судебные приставы пытаются выбить из фирмы страховые взносы на 4 тысячи рублей, при этом это уже одиннадцатое подобное исполнительное производство, и суммы от одной до 4,5 тысячи рублей приходится взыскивать в принудительном порядке.

"Это свидетельствует о том, что в компании либо нет внятного бухгалтера, который ведет дела, либо фирма брошена учредителями и является "спящей", то есть существует только на бумаге. Возможно, интерес к ней потерян и вся необходимая отчетность сдается, лишь когда прилетают какие-то штрафы. Например, видно, что в 2018 году была выручка, с зарплаты сотрудников платились налоги. А сейчас тишина", — заявил юрист Михаил Алексеев.

Несмотря на все, бизнес у Петра Чернышева все же остался. "Учитывая, что Петр Чернышев также является ИП, возможно, от ООО он решился отказаться. Ведь в обществе с ограниченной ответственностью достаточно сложно выводить выручку. Вся прибыль находится на счетах фирмы, и учредитель не может просто так забрать свои деньги: он должен либо вывести их на другие счета под видом оплаты услуг, либо оформить выплату дивидендов и заплатить 13% налога. А все предприниматели хотят сэкономить. Поэтому многие работают через ИП: тогда прибылью можно распоряжаться как хочешь", — считает эксперт.[b][/b]

Как писал NEWSTES, ранее режиссер раскрыл, почему больной раком Заворотнюк не дают зеркало.

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По материалам: uposters.ru

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