СМИ раскрыли тайну формирования ленты TikTok

Влада Некрасова

Американское издание The Wall Street Journal выяснило, что TikTok формирует свою ленту видеоконтента исходя из количества времени, которые на его просмотр тратят пользователи.Отмечается, что владельцем TikTok является китайская компания ByteDance, которая не расскрывает алгоритм соцсети. Однако журналисты создали больше сотни автоматизированных аккаунтов и проэкспериментировали с ними.Тем временем, в компании официально заявляют, что "шейринг, лайки и подписки влияют на формирование ленты". Но СМИ нашло еще один важный фактор - время, которое пользователь тратит на просмотр ролика."Соцсеть фактически учитывает каждую секунду, которую пользователь тратит на просмотр контента", - пишут журналисты.Эксперт по алгоритмам соцсетей Гийом Шазло, который ранее работал в Google, проанализировав данные, заявил, что TikTok "сильно отличается от других соцсетей, его алгоритм гораздо быстрее находит "уязвимости" пользователя"."Когда такая точка интереса найдена, соцсеть начинает увеличивать вовлеченность пользователя, подавая ему все больше подобного контента. Так лента может почти полностью замкнуться на одной или нескольких темах", - добавил эксперт.Кроме этого, он утверждает, что это не означает, "что этот контент действительно нравится пользователю и приносит ему удовольствие".Но именно таким образом и удерживается аудитория на платформе.