Смотрим трейлер нового фильма Ридли Скотта "Последняя дуэль" с Мэттом Дэймоном и неузнаваемым Беном Аффлеком

Вадим Карасев

Кинокомпания 20th Century Studios представила первый трейлер предстоящей исторической драмы "Последняя дуэль" (The Last Duel) режиссера Ридли Скотта.

В новой картине создатель "Гладиатора" и "Ганнибала" собрал по-настоящему звездный состав. В проекте он воссоединил лучших друзей Бена Аффлека и Мэтта Дэймона — их невероятную химию на экране кинокритики и зрители отмечают еще со времен "Умницы Уилла Хантинга". Коллегами Бена и Мэтта по фильму также стали Адам Драйвер и звезда сериала "Убивая Еву" Джоди Комер.





В основу сценария нового фильма Скотта легла книга Эрика Джагера "Последняя дуэль: правдивая история испытания битвой в средневековой Франции".

Нормандский рыцарь Жан де Карруж в исполнении Мэтта Дэймона возвращается с войны и узнает, что его жену Маргарит (Комер) изнасиловал его сосед Жак Ле Гри (Драйвер). Общественность встала на сторону Ле Гри, а словам женщины никто не поверил.





Джоди Комер в фильме "Последняя дуэль"





Мэтт Дэймон в фильме "Последняя дуэль"

Чтобы защитить свою честь и честь жены, Карруж лично идет к королю Франции, который решает, что их конфликт может быть разрешен только в честной битве. Теперь на кону стоит не только репутация, но и сразу несколько жизней, ведь в случае поражения Карружа в дуэли его жену должны сжечь на костре за ложные обвинения.





Адам Драйвер в фильме "Последняя дуэль"





Кадр из фильма "Последняя дуэль"

Аффлек же сыграл в "Последней дуэли" роль графа Пьера д'Алансона. В кадре он едва узнаваем — взгляните сами.

Аффлек и Дэймон не только исполнили ключевые роли в картине, но и выступили ее сценаристами. Написанием сценария они занимались вместе с Николь Холофсенер, известной зрителям по работе над фильмами "Обаятельная и привлекательная", "Сможете ли вы меня простить?" и другим.





Бен Аффлек в фильме "Последняя дуэль"





Этот проект Скотт задумал еще в 2015 году, однако из-за путаницы с правами на экранизацию (ими владеет корпорация Disney) съемки картины все время откладывались. После того, как все вопросы удалось уладить, компания 20th Century Studios приступила к работе. Съемки нового фильма Скотта проходили сразу в нескольких живописных локациях — в Дордони (Франция) и средневековом замке Берзе-ле-Шатель в Бургундии. Съемочный процесс завершился еще в октябре прошлого года, после чего картина находилась на стадии постпродакшена.

Увидеть новую захватывающую драму Скотта зрители смогут уже этой осенью. Мировая премьера ленты назначена на 13 октября, а в России фильм выйдет в прокат на день позже.





Джоди Комер в фильме "Последняя дуэль"





Адам Драйвер в фильме "Последняя дуэль"Яна Марковская