Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Смотрим трейлер нового фильма Ридли Скотта "Последняя дуэль" с Мэттом Дэймоном и неузнаваемым Беном Аффлеком

Смотрим трейлер нового фильма Ридли Скотта "Последняя дуэль" с Мэттом Дэймоном и неузнаваемым Беном Аффлеком

Смотрим трейлер нового фильма Ридли Скотта "Последняя дуэль" с Мэттом Дэймоном и неузнаваемым Беном Аффлеком

Кинокомпания 20th Century Studios представила первый трейлер предстоящей исторической драмы "Последняя дуэль" (The Last Duel) режиссера Ридли Скотта.

В новой картине создатель "Гладиатора" и "Ганнибала" собрал по-настоящему звездный состав. В проекте он воссоединил лучших друзей Бена Аффлека и Мэтта Дэймона — их невероятную химию на экране кинокритики и зрители отмечают еще со времен "Умницы Уилла Хантинга". Коллегами Бена и Мэтта по фильму также стали Адам Драйвер и звезда сериала "Убивая Еву" Джоди Комер.


В основу сценария нового фильма Скотта легла книга Эрика Джагера "Последняя дуэль: правдивая история испытания битвой в средневековой Франции".

Нормандский рыцарь Жан де Карруж в исполнении Мэтта Дэймона возвращается с войны и узнает, что его жену Маргарит (Комер) изнасиловал его сосед Жак Ле Гри (Драйвер). Общественность встала на сторону Ле Гри, а словам женщины никто не поверил.


Джоди Комер в фильме "Последняя дуэль"


Мэтт Дэймон в фильме "Последняя дуэль"

Чтобы защитить свою честь и честь жены, Карруж лично идет к королю Франции, который решает, что их конфликт может быть разрешен только в честной битве. Теперь на кону стоит не только репутация, но и сразу несколько жизней, ведь в случае поражения Карружа в дуэли его жену должны сжечь на костре за ложные обвинения.


Адам Драйвер в фильме "Последняя дуэль"


Кадр из фильма "Последняя дуэль"

Аффлек же сыграл в "Последней дуэли" роль графа Пьера д'Алансона. В кадре он едва узнаваем — взгляните сами.

Аффлек и Дэймон не только исполнили ключевые роли в картине, но и выступили ее сценаристами. Написанием сценария они занимались вместе с Николь Холофсенер, известной зрителям по работе над фильмами "Обаятельная и привлекательная", "Сможете ли вы меня простить?" и другим.


Бен Аффлек в фильме "Последняя дуэль"


Этот проект Скотт задумал еще в 2015 году, однако из-за путаницы с правами на экранизацию (ими владеет корпорация Disney) съемки картины все время откладывались. После того, как все вопросы удалось уладить, компания 20th Century Studios приступила к работе. Съемки нового фильма Скотта проходили сразу в нескольких живописных локациях — в Дордони (Франция) и средневековом замке Берзе-ле-Шатель в Бургундии. Съемочный процесс завершился еще в октябре прошлого года, после чего картина находилась на стадии постпродакшена.

Увидеть новую захватывающую драму Скотта зрители смогут уже этой осенью. Мировая премьера ленты назначена на 13 октября, а в России фильм выйдет в прокат на день позже.


Джоди Комер в фильме "Последняя дуэль"


Адам Драйвер в фильме "Последняя дуэль"
Яна Марковская
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Смотрим трейлер нового фильма Ридли Скотта "Последняя дуэль" с Мэттом Дэймоном и неузнаваемым Беном Аффлеком
Смотрим трейлер нового фильма Ридли Скотта "Последняя
СМИ: муж Заворотнюк оказался в "черном списке" у судебных приставов из-за долгов
СМИ: муж Заворотнюк оказался в "черном списке" у судебных
Лунный день сегодня 22 июля 2021 года
Лунный день сегодня 22 июля 2021 года
Игры в эпоху пандемии. Новые виды спорта, COVID-ограничения, скандалы и другие подробности об Олимпиаде в Токио
Игры в эпоху пандемии. Новые виды спорта, COVID-ограничения, скандалы
В России отменили обязательные штампы о браке в паспортах
В России отменили обязательные штампы о браке в паспортах
Украина одобрила взаимное признание дипломов с Венгрией
Украина одобрила взаимное признание дипломов с Венгрией
Софиты для подшивки свесов кровли от компании «КровлинДом»
Софиты для подшивки свесов кровли от компании «КровлинДом»
Глава национально-культурной автономии украинцев о статье Путина: "Русские и украинцы — один народ, единое целое"
Глава национально-культурной автономии украинцев о статье Путина:
В Украине запустят систему экстренной помощи населению по номеру "112"
В Украине запустят систему экстренной помощи населению по номеру
Пенелопа Крус в красном купальнике Versace и коротких шортах отдыхает на пляже в Италии
Пенелопа Крус в красном купальнике Versace и коротких шортах отдыхает
Разработку современной аграрной политики предложили включить в народную программу "Единой России"
Разработку современной аграрной политики предложили включить в
В Республике Марий Эл в 2021 году откроется первый школьный технопарк «Кванториум»
В Республике Марий Эл в 2021 году откроется первый школьный технопарк

Топ на сегодня

Софиты для подшивки свесов кровли от компании «КровлинДом»
Софиты для подшивки свесов кровли от компании «КровлинДом»
Причины нарушения потока изобилия
Причины нарушения потока изобилия
Как понять, что человек принесет вам несчастье
Как понять, что человек принесет вам несчастье
День явления иконы Божией Матери в Казани 21 июля 2021 года
День явления иконы Божией Матери в Казани 21 июля 2021 года
Что такое эгрегор и как с его помощью разбогатеть
Что такое эгрегор и как с его помощью разбогатеть

Еще по теме

Лето, Пачино и Де Ниро ведут переговоры о съемках в драме у Ридли Скотта
Бен Аффлек стал блондином для роли в новом фильме Ридли Скотта
Дженнифер Гарнер разлучает мужа с близкими людьми
Бен Аффлек и Мэтт Дэймон снимутся в новом кровавом проекте Ридли Скотта