Турчак: "Власти Алтайского края к осени определят категории граждан для льготного получения газового оборудования"

Вадим Карасев

Законодательные решения, необходимые для льготного обеспечения газовым оборудованием отдельных категорий жителей Алтайского края, в ближайшее время примут депутаты регионального заксобрания. Об этом сообщил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак в ходе открытия поселкового газопровода в Смоленском районе края.

"Мы сегодня договорились на совещании с губернатором и "Газпромом" о том, что в августе будет заключительная сессия [депутатов] краевого парламента и они четко эти категории обозначат. Для кого-то будет 50-процентная компенсация, для кого-то — 75-процентная, а для кого-то и полностью бесплатным это будет. Если взять минимальный необходимый набор оборудования — котел, счетчик, газоанализатор, сама плита, — то, в принципе, со всеми разводками, установками сейчас можно уложиться в 100 тысяч рублей", — сказал он.

Секретарь генсовета "Единой России" отметил, что 30 субъектов РФ уже приняли региональные законы о льготном подключении домов к газоснабжению.

"Президент сказал, что бесплатно [газ доводится] до границы участка. Дальше региональные администрации и депутаты подключаются. Многодетные семьи, малоимущие, ветераны Великой Отечественной войны и труда, пенсионеры и т. д. — в каждом регионе перечень этих [льготных] категорий разный", — отметил Турчак.

Парламентарий напомнил, что всего в России зарегистрировано 4 млн домовладений, которые должны быть газифицированы. Половина из них расположена менее чем в 200 метрах от газовой трубы. В Алтайском крае, по его словам, таких домовладений порядка 103 тысяч, 11 тысяч из них должны быть подключены к газоснабжению в приоритетном порядке.

Согласно данным краевых властей, сейчас регион газифицирован немногим более чем на 16%. К 2025 году, когда завершится программа социальной газификации, этот показатель должен увеличиться до 28%.











