Украина договорилась о поставке 13 миллионов доз вакцин до конца лета

Лидия Мартынова

Украина имеет договоренности на поставки 13 миллионов доз вакцин. Они должны прибыть к концу лета. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.Он призвал активно прививаться и напомнил о начале пятой волны вакцинации в стране."Суммарно до конца лета Украина имеет договоренности на поставку 13 миллионов доз вакцин. То есть мы имеем необходимое количество вакцин для всех желающих", - сказал премьер.Шмигаль также напомнил, что в Украине сейчас доступны четыре вида вакцин, "каждая из которых предотвращает тяжелое течение болезни".