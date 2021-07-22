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Украина договорилась о поставке 13 миллионов доз вакцин до конца лета

Украина договорилась о поставке 13 миллионов доз вакцин до конца лета
Украина имеет договоренности на поставки 13 миллионов доз вакцин. Они должны прибыть к концу лета. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он призвал активно прививаться и напомнил о начале пятой волны вакцинации в стране.

"Суммарно до конца лета Украина имеет договоренности на поставку 13 миллионов доз вакцин. То есть мы имеем необходимое количество вакцин для всех желающих", - сказал премьер.
Шмигаль также напомнил, что в Украине сейчас доступны четыре вида вакцин, "каждая из которых предотвращает тяжелое течение болезни".
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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