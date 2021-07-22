В Австрии пострадавшему от наводнения Тиролю выделят 30 млн евро

Анастасия Иванова

10:39 Автор: Александр Ходякин, Вена

Власти Австрии направят 30 миллионов евро на восстановление территорий в Тироле, которые пострадали от наводнения. Об этом сообщает Kronen Zeitung.

Несколько дней назад в округе Кицбюэль из-за непогоды уровень воды в местной речке поднялся до двух метров при норме в 60 сантиметров. Это привело к тому, что главный мост, соединяющий две части долины Кельхзау, был фактически уничтожен. 700 жителей оказались отрезаны от всех путей сообщения. На данный момент ситуацию с наводнением власти республики оценивают как удовлетворительную.

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«Без лишней бюрократии мы выделяем 30 млн евро на восстановление пострадавших территорий», — заявил канцлер Австрии Себастиан Курц.

Деньги выделят из национального фонда помощи при катастрофах. Политик подчеркнул, что указанная сумма пойдет на укрепление инфраструктуры в Тирольской низменности и регионе Зальцбург. В первую очередь предстоит усилить все защитные сооружения города Халлайн.

Несмотря на то, что ситуацию в Австрии нельзя сравнивать с катастрофой в Германии, правительство альпийской республики в срочном порядке отреагировало на сигналы о разрушениях. Связано это с тем, что пострадавший регион является одним из ключевых туристических направлений в Австрии.

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