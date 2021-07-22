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В Калининградской области создадут центры «Точка роста» в 20 школах

В Калининградской области создадут центры «Точка роста» в 20 школах

В Калининградской области создадут центры «Точка роста» Минпросвещения России в 20 школах, сообщает ТАСС со ссылкой на министра образования области Светлану Трусеневу.

«В 2021 году создаваемые «Точки роста» имеют естественно-научную направленность, поэтому школы оснащаются оборудованием для работы учебных лабораторий по химии, биологии, физике. Для развития технологических компетенций школьников закупаются образовательные наборы для изучения многокомпонентных робототехнических систем», - сказала Светлана Трусенева.

Ранее созданные «Точки роста» уже действуют в 53 школах региона. Они представляют единую сеть с охватом более 25 тысяч учеников.  Введены обновленные программы по технологии, информатике, химии, биологии, физике, ОБЖ, а также 165 программ внеурочной деятельности (шахматы, 3D-моделирование, журналистика, технологии виртуальной реальности, геоинформационные технологии и другие).

«Изменение школьного пространства, наполнение новым оборудованием, обновление содержания программ в текущем году уже дали улучшение образовательных результатов школьников региона на ЕГЭ. В этом году по таким направлениям как биология, химия, физика мы увеличили средние баллы и долю «высокобалльников» - тех, кто получил на ЕГЭ более восьмидесяти баллов», - отметила Светлана Трусенева. 

«Точки роста» – это специализированные центры, которые в рамках национального проекта «Образование» создаются на базе общеобразовательных, в том числе сельских, школ по всей стране. Цель их создания – дать возможность детям из регионов научиться работать с современными технологиями.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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