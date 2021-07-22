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В Киеве первичные тесты выявили шесть новых случаев штамма «Дельта»

В Киеве первичные тесты выявили шесть новых случаев штамма «Дельта»
В Александровской больнице Киева первичное тестирование выявило 6 новых случаев COVID-19 штамма «Дельта», который считается более опасным. Теперь образцы передадут в Киевский городской лабораторный центр для подтверждения.

Об этом сообщает Департамент здравоохранения Киева.

Так, предварительно диагностировать штамм удалось благодаря реактивам, которые закупили специально для диагностирования «Дельты». Руководительница департамента Валентина Гинзбург рассказала, что штамм обнаружили у людей разного возраста — от 21 до 73 лет.

Она добавила, что сейчас украинские врачи знают о штамме «Дельта» больше не из практики, а из опыта иностранных коллег.
«Вакцинация. Это слово, которое должно стать для каждого, кто сейчас читает этот текст, важнейшим, пока вы не вакцинируетесь. Прекращайте находить отговорки — "нет времени", "не хочу эту вакцину, хочу другую"... Ни одно важное дело не стоит жизни», — сказала Гинзбург.

Чиновница напомнила, что каждая вакцина, зарегистрированная в Украине, с большой вероятностью защитит вас от смерти.

Напомним, 15 июля в Центре общественного здоровья сообщали, что в Украине уже зафиксировали 4 случая штамма «Дельта». Министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что на фоне роста заболеваемости COVID-19 в Украине могут восстановить жесткие коронавирусные ограничения (локдаун). Он призвал людей прививаться, чтобы избежать всплеска заражений коронавирусом.
# Общество / В мире
По материалам: gogetnews.info

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