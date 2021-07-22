В Кремле считают актуальными учения по работе Рунета при отключении от глобальной сети

Влада Некрасова

14:44 Автор: Виктория Карташева

Источник: ТАСС

Кремль считает актуальными учения по работе российского сегмента Интернета при отключении от глобальной сети, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает в четверг ТАСС.

Ранее РБК со ссылкой на источник сообщил, что в России на учениях протестировали возможность отключения Рунета от глобальной сети. По данным издания, учения прошли с 15 июня по 15 июля, отчётные материалы планируется подготовить до 31 августа.

«Нам известно об этих учениях, они актуальны. Мы с вами живем в век, когда киберпреступность набирает обороты и по-прежнему существует дефицит активного международного взаимодействия в борьбе с киберпреступностью», — отметил Песков.

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Он также подчеркнул, что в условиях санкционной политики необходимо быть готовыми к любым ситуациям. При этом в первую очередь необходимо рассчитывать на взаимодействие и сотрудничество, заявил представитель Кремля.

Вопрос о результатах учений он переадресовал в Роскомнадзор и Минцифры.

В мае 2019 года президент Владимир Путин подписал называемый закон о суверенном Рунете, который предназначен для защиты российского сегмента Интернета от угроз извне. Согласно закону, в случае возникновения угроз устойчивой, безопасной и целостной работе Рунета на территории России, Роскомнадзор сможет осуществлять «централизованное управление сетью связи общего пользования».

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