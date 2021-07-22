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В Московском зоопарке появился на свет детеныш редкого вида кенгуру

В Московском зоопарке появился на свет детеныш редкого вида кенгуру

Московский зоопарк сообщил о рождении детеныша войли — редкого вида кенгуру, который находится на грани исчезновения в природе. Детеныш появился на свет еще ранней весной, но первые три месяца провел в сумке своей матери. Сейчас он продолжает жить с матерью и частично питаться ее молоком.

Войли (Bettongia penicillata), известные также как щетинохвостые кенгуру, были описаны британским зоологом Джоном Грэем в 1837 году. Их название происходит из языка нунгар. Длина их тела составляет в среднем 33 см, еще примерно 31 см приходится на хвост. Средний вес войли равен 1,3 килограмма. В середине XIX века эти животные заселяли около 60 % материковой части Австралии, но теперь юго-восточный подвид войли полностью вымер, а западный сохранился в ограниченном числе мест. Причиной их бедственного положения стала расчистка земель под пастбища и поля и распространение завезенных в Австралию кошек и лисиц. Также могла сыграть роль конкуренция с кроликами за источники пищи. Сейчас сохранилось две естественные популяции войли в штате Западная Австралия, еще в нескольких местностях они были реинтродуцированы. Численность войли в природе не превышает 6000 особей.

Основным источником пищи для войли служат подземные грибы, которые они выкапывают своими сильными когтями на передних ногах. Грибы перевариваются симбиотическими бактериями, живущими в одной из камер желудка войли. Бактерии производят питательные вещества, которые усваиваются в остальной части желудка и в тонком кишечнике. Дополнительной пищей могут быть клубни, корни, семена, застывшая смола кустарника хакеи и даже насекомые. В неволе войли кормят шампиньонами и растительной пищей.

Размножение войли в зоопарках и питомниках для последующего выпуска в природу является важной частью программы по сохранению вида. В Московском зоопарке детеныши этих кенгуру рождаются уже не в первый раз.

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По материалам: polit.ru

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