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В Омском педуниверситете разработают методику преподавания математики в условиях смешанного обучения

В Омском педуниверситете разработают методику преподавания математики в условиях смешанного обучения

Учёные Омского государственного педагогического университета получили поддержку в размере более 1 миллиона рублей на прикладные научные исследования в рамках проекта «Методика преподавания математики в общеобразовательной организации с учётом реализации моделей смешанного обучения». Проект будет реализован в текущем году по заданию Министерства просвещения Российской Федерации, сообщает пресс-служба ведомства.

Основной целью проекта является разработка методики обучения математике в образовательных организациях с использованием различных моделей смешанного обучения. Проект проводится в рамках Года науки и технологий.

Проблема исследования заключается в отсутствии единой методики смешанного обучения математике, недостаточном количестве онлайн-курсов для обучающихся, которые могут быть использованы при реализации модели смешанного обучения, а также отсутствии информационно-консультационной поддержки родителей по особенностям смешанного обучения математике.

Проект прошёл экспертизу Российской академии наук. Команда его разработчиков намерена обобщить опыт преподавания математики с использованием моделей смешанного обучения не менее из семи регионов России, составить обобщённую схему организации смешанного обучения математике в школах и разработать систему оценки образовательных результатов обучающихся.

Также планируется создание онлайн-курсов для обучающихся по различным разделам школьной математики, которые могут быть использованы как для самостоятельного изучения материала, так и для внедрения в процесс обучения в школе. Кроме этого, в рамках проекта будут сформулированы методические рекомендации, проведены вебинары и курсы повышения квалификации для учителей математики по подготовке их к использованию моделей смешанного обучения и разработан информационно-консультационный онлайн-курс для родителей, содержащий информацию об особенностях смешанного обучения математике в общеобразовательных организациях.

Справочно
В перечень организаций, подведомственных Минпросвещения России, согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2020 г. № 907-р, вошли 33 педагогических вуза.

Педвузы становятся площадками для развития педагогических инноваций в системе общего образования, поэтапно реализуя проекты, направленные на выстраивание индивидуальных образовательных траекторий и проектной деятельности обучающихся, внедрение информационно-коммуникационных технологий, формирование инновационных образовательных систем.

# Общество
По материалам: edu.ru

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