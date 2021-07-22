В России увеличилось производство продуктов питания

Анастасия Иванова

20:42 Автор: Жанна Звягина

Источник: РИА Новости

Россия в июне увеличила производство продуктов питания на 2,4% по сравнению с июнем прошлого года, рост выпуска за первые шесть месяцев — на 1,7% в годовом выражении. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики.

Так, производство мяса крупного рогатого скота в прошлом месяце снизилось на 3,2% в годовом выражении — до 252,9 тысячи тонн, выпуск свинины — на 4,8%, до 229,1 тысячи тонн. Производство мяса птицы в июне по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года выросло на 1,3%, до 277,4 тысячи тонн, а выпуск вареных колбасных изделий — на 1,6%, до 148,4 тысячи тонн.

Объем производства мороженой рыбы в июне по сравнению с прошлым годом снизился на 14,3% — до 180,9 тысячи тонн, мороженого рыбного филе — на 54,5%, до 16,1 тысячи тонн. Выпуск рыбных консервов в июне снизился на 20,2%, до 39,1 миллиона банок.

Выпуск нерафинированного подсолнечного масла и его фракций в июне уменьшился за год на 35,7%, до 297,7 тысячи тонн, рафинированного — на 14,8%, до 162,9 тысячи тонн. Производство белого свекловичного сахара в июне увеличилось на 38,4%, до 72,4 тысячи тонн, риса — выросло в 2,2 раза, до 43,8 тысячи тонн, а гречки в годовом выражении произведено на 50,6% больше — 34,7 тысячи тонн.

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Производство пшеничной и пшенично-ржаной муки в июне выросло на 7,1%, до 649,8 тысячи тонн, производство макарон — на 8,4%, до 119,2 тысячи тонн. Молока в июне 2021 года выпущено на 6,9% больше, чем в июне 2020 года — 457,8 тысячи тонн, выпуск сыров снизился на 4,1%, до 48,5 тысячи тонн.

Шоколада и кондитерских изделий в первый месяц лета произведено на 7,1% больше, чем год назад — 143,4 тысячи тонн.

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