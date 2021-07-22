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В Сербии выбрали госпрокурора

В Сербии выбрали госпрокурора

21:40  Автор: Илья Сокольникас, Белград



Народная скупщина (однопалатный парламент) Сербии выбрала на должность государственного прокурора республики Загорку Доловац, которая занимает этот пост непрерывно с 2010 года, сообщает в четверг сербское информационное агентство Tanjug.

В преддверии голосования Доловац представила государственному вече прокуроров новую программу организации и развития работы надзорного ведомства на период с 2022 по 2028 годы. В качестве приоритетов работы прокуратуры она выделила решительную борьбу с преступностью с акцентом на противодействие коррупции, развитие международного сотрудничества и совершенствование уголовного процесса за счёт более эффективного применения прокурорских расследований.

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Перед назначением на нынешнюю должность Доловац занимала посты окружного прокурора в городе Нови-Сад, а затем и в Белграде.

Государственный прокурор Сербии избирается на шестилетний срок парламентом республики по предложению кабинета министров из списка кандидатов, который утверждается государственным вече прокуроров.


#Сербия


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# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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