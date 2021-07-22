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В школе села Вазерки Бессоновского района Пензенской области завершился ремонт спортивного зала

В школе села Вазерки Бессоновского района Пензенской области завершился ремонт спортивного зала

В школе им. В.М. Покровского села Вазерки Бессоновского района Пензенской области завершился ремонт спортивного зала, сообщает пресс-служба Правительства Пензенской области. 

Спортзал отремонтирован в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование».

В зале отремонтированы потолки и стены, полностью заменено напольное покрытие. В школе обновили дведушевые комнаты, отремонтированы подсобные помещения: тренерская, снарядная, коридор. Также произведено обустройство входной группы в спортивный зал: установлена металлическая дверь, произведена сварка лестницы с ограждением. Обустроено ограждение радиаторов отопления.

В рамках федеральной программы по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в районных поселках и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом в Пензенской области будут капитально отремонтированы 13 спортивных залов.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

# Общество
По материалам: edu.ru

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