Венера в Деве с 22 июля по 16 августа 2021 года: 5 Знаков Зодиака, которым повезет в любви

Вадим Карасев

Венера 22 июля переходит в Знак Девы, в котором пробудет до 16 августа. Это будет очень благоприятный период для всех нас, но эксперты выделяют пять Знаков Зодиака, которым будет везти больше остальных.

Венера в Деве пробудит Анахату — сердечную чакру любви, которая спала у многих людей последние недели. Наступает время общения и ярких эмоций. Держитесь крепче, ведь это будет динамичное время.

Овен

Для Овнов эта планета не является покровителем, но нервозная энергетика Венеры в тот период, пока она была во Льве, могла привнести в жизнь Овнов множество неприятных проблем любовного характера. Настало время это исправить, а нет ничего лучше, чем пребывание этого ночного светила в Деве. В таком положении Венера помогает исправлять ошибки прошлого, налаживать отношения с близкими и второй половинкой. Овнам будет везти в именно в этом направлении.

Телец

Тельцам прекрасного пола переход Венеры в Деву подарит нерушимую уверенность в себе. Это прекрасный период для новых знакомств. Возможно, придется выбирать одного мужчину из нескольких, но такой выбор дастся им без особого труда. Тельцам-мужчинам планета поможет более эффективно отличать фальшивые чувства от настоящих. Если удастся найти вторую половинку, сразу станет ясно, испытывает женщина влечение и любовь или она притворяется.

Весы

У Весов 22 июля начнется очень яркий и запоминающийся период в жизни — и он не закончится 16 августа, потому что потом планета перейдет в их Знак Зодиака. Получается, что вторая половина лета — это очень удачный и благоприятный период для этих людей. Планета подарит Весам много сил и энергии на преодоление препятствий. Также она даст им терпение, внимание, силу воли.

Скорпион

Скорпионов ожидает очень спокойный и продуктивный период в семейной жизни. Вторая половинка сможет наконец понять мотивы их поступков. В любви начнется время гармонии, улыбок, оптимизма. Все проблемы прошлого успешно забудутся и потеряются. Одинокие Скорпионы наконец поймут, кого они хотят видеть рядом с собой — что это за человек, каков его характер, какой должна быть его внешность и так далее. Это поможет существенно продвинуться в поисках.

Рыбы

Венера — главный покровитель Рыб. Это планета, которая дает им силы и энергию для движения вперед. С 22 июля Рыбы наполнятся харизмой и обаянием. Им будет везти буквально во всем, к чему они приложат руку. Это будет не только любовь, но и работа. Венера в Деве любит спокойствие, поэтому Рыбам стоит продолжать начатые дела и развивать те отношения, которые у них уже есть. Одиноким представителям Знака стоит быть внимательнее, поскольку среди окружающих могут появиться тайные обожатели и поклонники.