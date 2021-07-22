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Венера в оппозиции с Юпитером 22 июля 2021 года: позитивные стороны этого дня и его последствия

Венера в оппозиции с Юпитером 22 июля 2021 года: позитивные стороны этого дня и его последствия

Сегодня произойдет очень благоприятное астрономическое и астрологическое событие. Венера будет в оппозиции с Юпитером. Это благоприятный аспект, который приведет к усилению положительных сторон обеих планет.


Энергетика Венеры и Юпитера несопоставимы по силе и характеру, но сегодня они сольются в гармоничном взаимодействии. 22 июля — самый яркий и самый позитивный день месяца. Настало время узнать, почему это так.

Чем будет благоприятна оппозиция Венеры с Юпитером

Это очень хороший, а самое главное — своевременный аспект, поскольку сегодня же Венера переходит в Знак Девы. Это положение планеты сделает ее более сильной и позитивной, чем ранее. Юпитер также сейчас находится на грани смены Знака и набирает силу.

Оппозиция или, как еще называют данный аспект, противостояние — это положение планет, при котором они находятся на диаметрально противоположных сторонах от Земли. Это значительно усиливает их энергетику. Получается, что такой аспект очень позитивен в условиях текущего положения планет относительно зодиакальных созвездий.

День будет очень ярким и запоминающимся, потому что Венера способствует изменению восприятия, дарит удачу и много энергии. Юпитер же, участвующий в этой оппозиции, сделает так, что все хорошее, что произойдет сегодня, вы сможете запомнить на долгий срок.


Позитивные стороны этого дня и его последствия

В этот день у большинства из нас будет очень сильная интуиция. Прислушивайтесь к внутреннему голосу в сложных ситуациях. Это поможет вам преодолеть неприятности.

Про этот день можно сказать, что ищущие счастья найдут его, а желающие избавиться от чего-то неприятного, смогут очистить свою жизнь и преобразить ее.

Союз Венеры и Юпитера даст нам возможность стать успешнее. Ваши возможности сегодня расширятся, выйдя за ожидаемые пределы. Многие из нас продемонстрируют чудеса продуктивности.

Оппозиция — это аспект противоборства. Если планеты противоположны по настроению, перед нами встают многочисленные дилеммы. Сегодня тоже придется выбирать, но выбор осложнится тем фактом, что все возможные опции будут позитивными и приятными. Придется чем-то пожертвовать, но об этом не стоит переживать.

Последствия этого дня будут очень далеко идущими. Все, что произойдет сегодня, станет фундаментом для будущих успехов в делах, любви, работе и финансовой сфере.  Не забывайте о том, что ваши действия будут сильно влиять на вашу жизнь в ближайшие недели или даже месяцы.

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По материалам: dailyhoro.ru

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