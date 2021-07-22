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Вставившая зубы дочь Успенской впервые за долгое время вышла в свет с матерью

Вставившая зубы дочь Успенской впервые за долгое время вышла в свет с матерью

31-летняя Татьяна Плаксина появилась на светском мероприятии совершенно преображенной. Дочь Успенской продемонстрировала похорошевшее лицо и новые зубы.

Изменившаяся Татьяна Плаксина впервые за долгое время посетила вместе с матерью светское мероприятие. Женщины заявились на премию Fashion TV.

Облаченная в костюм и чалму Плаксина крепко держала за руку свою мать, с которой недавно враждовала.

"Для меня сегодня самое важное, что моя дочь рядом, что мы прошли все трудности и начали новую жизнь!" - цитирует Любовь Успенскую Cosmopolitan.

Татьяне Плаксиной наконец удалось восстановить внешность, вернув свою природную красоту. Как отмечает издания, в светской тусовке считают, что дочь Успенской сделала пластическую операцию.

На светском мероприятии Татьяна Плаксина сияла ослепительной улыбкой, выглядя абсолютно счастливой.

Видео с Плаксиной и Успенской опубликовала на своей странице в инстаграме Катя Лель. "Так рада была увидеть Любочку Успенскую с доченькой счастливыми", - подписала ролик певица.

Около года назад Татьяну Плаксину засняли на улицах Лос-Анджелеса в неадекватном состоянии. В обнародованном ролике экстравагантно выглядящая Татьяна Плаксина смотрится в витрину, говоря сама с собой на бульваре Сансет, а затем садится на дорогу перед проезжей частью и начинает медитировать.

Видеозапись была сделана в США, куда Татьяна Плаксина сбежала после скандала с матерью. 

Сама Любовь Успенская ранее признавалась в Youtube-шоу "Алена, блин", что у нее испортились отношения с дочерью после того, как та пристрастилась к запрещенным веществам после неудачного падения с велосипеда. Родственница певицы тогда разбила себе лицо.

Как писал NEWSTES, ранее Любовь Успенская призналась, что сделала аборт в 16 лет.

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По материалам: uposters.ru

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