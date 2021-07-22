Вышел новый трейлер фильма "Дюна" с Тимоти Шаламе и Зендаей

Вадим Карасев

В сети появился новый трейлер фильма режиссера Дени Вильнева "Дюна" (Dune) с Тимоти Шаламе в главной роли. Картина, производством которой занималась кинокомпания Warner Brothers, является экранизацией научно-популярного романа Фрэнка Герберта, а главные роли в ней исполнили всемирно известные актеры.

Так, компанию Шаламе на съемочной площадке составили Зендая, Оскар Айзек, Ребекка Фергюсон, Джейсон Момоа, Джош Бролин и другие.





"Дюна" — одна из самых ожидаемых лент года. Работа над новой экранизацией (в 1984 году на широкие экраны вышла одноименная картина с Кайлом Маклахленом в главной роли) началась еще в 2008 году на студии Paramount Pictures, однако в 2011 году студия отказалась от проекта. Спустя несколько лет сын писателя Брайан Герберт сообщил, что работа над проектом возобновляется, а режиссером станет Дени Вильнев.





Кадр из фильма "Дюна"

Мистическое и эмоционально заряженное путешествие героя фильма рассказывает историю Пола Атрейдеса, которого играет Шаламе, — одаренного молодого человека, рожденного для великих дел. Он должен отправиться на самую опасную планету во Вселенной, чтобы спасти будущее своей семьи и своего народа,

— сообщается в описании трейлера фильма.





Мировая премьера картины состоится на Венецианском кинофестивале. В российском прокате "Дюна" появится 14 октября.





















Юлия Капустина