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Вышел новый трейлер фильма "Дюна" с Тимоти Шаламе и Зендаей

Вышел новый трейлер фильма "Дюна" с Тимоти Шаламе и Зендаей

В сети появился новый трейлер фильма режиссера Дени Вильнева "Дюна" (Dune) с Тимоти Шаламе в главной роли. Картина, производством которой занималась кинокомпания Warner Brothers, является экранизацией научно-популярного романа Фрэнка Герберта, а главные роли в ней исполнили всемирно известные актеры.

Так, компанию Шаламе на съемочной площадке составили Зендая, Оскар Айзек, Ребекка Фергюсон, Джейсон Момоа, Джош Бролин и другие.


"Дюна" — одна из самых ожидаемых лент года. Работа над новой экранизацией (в 1984 году на широкие экраны вышла одноименная картина с Кайлом Маклахленом в главной роли) началась еще в 2008 году на студии Paramount Pictures, однако в 2011 году студия отказалась от проекта. Спустя несколько лет сын писателя Брайан Герберт сообщил, что работа над проектом возобновляется, а режиссером станет Дени Вильнев.


Кадр из фильма "Дюна"

Мистическое и эмоционально заряженное путешествие героя фильма рассказывает историю Пола Атрейдеса, которого играет Шаламе, — одаренного молодого человека, рожденного для великих дел. Он должен отправиться на самую опасную планету во Вселенной, чтобы спасти будущее своей семьи и своего народа,

— сообщается в описании трейлера фильма.


Мировая премьера картины состоится на Венецианском кинофестивале. В российском прокате "Дюна" появится 14 октября.







Юлия Капустина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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