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5 вещей, от которых нужно отказаться в августе 2021 года, чтобы стать счастливее

5 вещей, от которых нужно отказаться в августе 2021 года, чтобы стать счастливее

Наступает последний месяц лета. Его важность для многих из нас может зашкаливать, поскольку нужно завершить важные дела и начать подготовку к грядущим холодам и смене сезона. Эксперты в области биоэнергетики рассказали, от чего стоит отказаться в августе, чтобы не потерять удачу.


В конце лета будет много возможностей для изменения жизни в лучшую сторону. Это будет идеальное время для улучшения отношений с родственниками, для получения новых навыков и для любовных приключений.

Пессимизм

Август — это время, когда люди понемногу начинают скучать по лету, но ведь в этом месяце оно еще не заканчивается. Наоборот, у большинства людей еще будет много возможностей получить самые яркие эмоции в этим году. Ночные светила будут в относительно благоприятном положении, поэтому вам стоит избавиться от негативных мыслей: они будут тянуть вас вниз, а в конце лета недопустимы провалы. Согласно исследованиям, именно августовские события чаще всего запоминаются на долгий срок и остаются с нами на долгие годы.

Также эксперты отмечают, что в августе 2021 года неудачи в одной сфере станут подспорьем к успеху в другой. Само собой, в пессимистичном расположении духа это не сработает.

Комплексы


Август — время любви, а самый главный враг для тех, кто находится в поисках — это комплексы и страхи. Постарайтесь избавиться от них как можно скорее. Довольно часто их появление провоцируют токсичные люди, поэтому есть смысл проверить свое окружение на предмет наличия людей-манипуляторов и энергетических вампиров. Не исключено, что ваши проблемы уйдут вместе с ними и больше вас не потревожат.

Нерешительность

В августе вам понадобится смелость и отвага. Это актуально и для сферы любви, и для сферы бизнеса, работы. Нерешительные люди могут упустить все свои возможности и остаться ни с чем. Смелые личности же удачно начнут что-то новое и обретут успех. Вокруг них будет концентрироваться удача и позитивная энергетика. Если вы чувствуете, что вам недостает смелости, просто старайтесь держаться поближе к таким людям, чтобы питаться от них этой позитивной аурой.

Авантюризм

Старайтесь не влезать в авантюры и не рисковать почем зря. Эксперты рекомендуют тщательнее планировать дела. В августе вам нужна методичность, стойкость, уверенность и спокойствие. Авантюризм почти всегда сопряжен с нервами и стрессом, поэтому старайтесь делать то, что умеете лучше всего. Успех ждет всех, кто жаждет перемен, но это не значит, что нужно на всех парах мчаться в неизвестность. Стоит быть осторожнее.

Рутина


Противоположность авантюризму и рискам — рутина. Эта крайность тоже будет крайне неприятной. В августе 2021 года эксперты советуют менять обстановку и отдыхать нестандартным образом. Также полезно в целом развлекаться и делать то, что вас радует.

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По материалам: dailyhoro.ru

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