Аксаков: повышение ключевой ставки до 6,5% — мера жёсткая, но необходимая

Алексей Вольцев

15:24 Автор: Юлия Сапрыгина

Решение регулятора поднять ключевую ставку сразу на один процентный пункт, до 6,5 процента годовых, — жёсткое решение, принять которое Центробанк вынудило ухудшение ситуации с ростом цен. Об этом «Парламентской газете» заявил председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Ранее Банк России увеличил ключевую ставку, отметив, что повышение направлено на снижение инфляционных рисков и возвращение инфляции к четырём процентам. Отмечается, что отставание производства от спроса «значимо сместило баланс рисков для инфляции в сторону проинфляционных и может привести к более продолжительному отклонению инфляции вверх от цели».

Рост цен действительно имеет тенденцию к ускорению, прокомментировал заявление Анатолий Аксаков.

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«Уже сейчас мы отклоняемся от целевого показателя на 2,5 процента. И инфляционные ожидания довольно большие. Поэтому регулятор вынужден принимать такие жёсткие решения», — сказал депутат.

При этом резкое повышение ключевой ставки может негативно сказаться на активности кредитования экономики, считает глава Комитета по финансовому рынку.

«Увеличение ключевой ставки — это рост процентов по кредитам и уменьшение их доступности. Поэтому отношение к решению ЦБ двойственное», — отметил Аксаков.

В последний раз ключевая ставка была повышена 11 июня на 0,5 процента — до 5,5 процента годовых.

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