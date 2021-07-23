Артековцы подняли триколор над Адаларами в честь российских олимпийцев

Анастасия Иванова

В день открытия Олимпийских игр в Токио, Международный детский центр «Артек» поддержал российских спортсменов, которые выступают в состязаниях под нейтральным флагом. В знак признательности и уважения к олимпийцам дети подняли триколор над одним из главных символов «Артека» и Южного берега Крыма – скалами Адаларами. Юные граждане пообещали с гордостью нести знамя своей Родины и сказали, что «Артек» всегда будет верить в каждого, кто приносит славу своей стране, информирует Минпросвещения России.

«Сегодня вместе с вожатыми артековцы решили поддержать российских спортсменов – героев страны и легендарных личностей, поддержать свою страну. Мы знаем: наши спортсмены лучшие, флаг России достоин того, чтобы подниматься на международных соревнованиях. Мы знаем, что наша страна – это то место, где должны проходить все международные события, которые в спортивном сообществе считаются олимпом, – это и олимпиады, и чемпионаты мира», – отметил директор «Артека» Константин Федоренко.

Ребята тоже постарались найти самые искренние и тёплые слова благодарности за все победы, которые спортсмены принесли своей стране, давая возможность подрастающему поколению ещё больше гордиться Россией.

Сегодняшний день для артековцев, участников 8-й смены «Артек» – волшебный киномир», завершится общим сбором на «Артек-Арене». Ребята исполнят гимн России.

«Артековцы увидят, что вместе они сила, что они могут добиться большого результата», – подчеркнул руководитель «Артека» педагогическую составляющую события.

XXXII летние Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года в Токио (Япония), сохранив приставку «2020». Игры должны были состояться летом 2020 года, но из-за пандемии коронавируса их перенесли на год. Это первые в истории Олимпийские игры, которые проходят в нечётный год.

Восьмая смена «Артек» – волшебный киномир», посвящённая киноискусству, проходит с 4 по 25 июля. Участниками смены стали 2600 детей из 85 регионов. Задача – погрузить школьников в волшебный мир кино, дать детям возможность проявить себя в широком спектре ролей – от актёра до продюсера.

С 2017 года путёвки в Международный детский центр «Артек» распространяются в качестве поощрения за достижения активных детей посредством АИС «Путёвка» на основе электронного портфолио. За 2017 – 2021 гг. в системе зарегистрировано почти 480 тысяч детей со всей России. В 2021 году МДЦ «Артек» готов принять 32 000 детей в рамках 15 смен. В «Артеке» созданы все условия эпидемиологической безопасности.