"Близняшки": Риз Уизерспун опубликовала новое селфи со своей 21-летней дочерью
45-летняя Риз Уизерспун обожает проводить время со своими детьми, однако совместные фото с ними актриса публикует не так уж часто. Вчера же Уизерспун порадовала поклонников новым селфи со своей 21-летней дочерью Авой, сопроводив его короткой подписью: "Моя девочка". Подписчики звезды, в свою очередь, вновь удивились феноменальному сходству матери и дочери.
Просто две сестры!
Близняшки!
Крутейший дуэт матери и дочери,
— прокомментировали снимок фолловеры, отметив, что Риз больше похожа на старшую сестру Авы, нежели на ее мать.
В подписи к селфи обладательница "Оскара" также задала своим фолловерам вопрос: "Не стоит ли мне сделать челку?". Мнения подписчиков разделились поровну:
У тебя шикарные волосы, не стоит отрезать челку.
А почему бы и нет?
К слову, некоторые пользователи отметили сходство Авы и с ее отцом, актером Райаном Филиппом, с которым Риз рассталась в 2008 году после девяти лет брака. У экс-супругов, напомним, также есть 17-летний сын Дикон.
После расставания с Филиппом Риз встречалась с актером Джейком Джилленхолом, но этот роман продлился недолго. В 2010 году актриса встретила своего нынешнего мужа Джима Тота, агента по поиску талантов. Пара объявила о помолвке спустя всего несколько месяцев после знакомства, а вскоре после свадьбы у Риз и Джима родился сын Теннесси Джеймс, которому сейчас 8 лет.
Уизерспун рассказывала о своих отношениях с детьми в интервью журналу InStyle:
Я дома и я на работе — это две разные личности. Я таю рядом со своими детьми: становлюсь более мягкой, милой и с карамельной начинкой.
По словам звезды сериала "Большая маленькая ложь", она полностью поддерживает детей во всех начинаниях.
Я хочу, чтобы они не были ограничены в своих представлениях о том, кем они хотят стать или что делать,
— поделилась многодетная мать секретами воспитания своих детей.