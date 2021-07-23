"Близняшки": Риз Уизерспун опубликовала новое селфи со своей 21-летней дочерью

Вадим Карасев

45-летняя Риз Уизерспун обожает проводить время со своими детьми, однако совместные фото с ними актриса публикует не так уж часто. Вчера же Уизерспун порадовала поклонников новым селфи со своей 21-летней дочерью Авой, сопроводив его короткой подписью: "Моя девочка". Подписчики звезды, в свою очередь, вновь удивились феноменальному сходству матери и дочери.





Риз Уизерспун с дочерью Авой

Просто две сестры!

Близняшки!

Крутейший дуэт матери и дочери,

— прокомментировали снимок фолловеры, отметив, что Риз больше похожа на старшую сестру Авы, нежели на ее мать.





В подписи к селфи обладательница "Оскара" также задала своим фолловерам вопрос: "Не стоит ли мне сделать челку?". Мнения подписчиков разделились поровну:

У тебя шикарные волосы, не стоит отрезать челку.

А почему бы и нет?





Дочь Риз Уизерспун Ава

К слову, некоторые пользователи отметили сходство Авы и с ее отцом, актером Райаном Филиппом, с которым Риз рассталась в 2008 году после девяти лет брака. У экс-супругов, напомним, также есть 17-летний сын Дикон.





Райан Филипп и Риз Уизерспун





Сын Риз Уизерспун и Райана Филиппа Дикон

После расставания с Филиппом Риз встречалась с актером Джейком Джилленхолом, но этот роман продлился недолго. В 2010 году актриса встретила своего нынешнего мужа Джима Тота, агента по поиску талантов. Пара объявила о помолвке спустя всего несколько месяцев после знакомства, а вскоре после свадьбы у Риз и Джима родился сын Теннесси Джеймс, которому сейчас 8 лет.





Джим Тот с сыном Теннесси Джеймсом

Уизерспун рассказывала о своих отношениях с детьми в интервью журналу InStyle:

Я дома и я на работе — это две разные личности. Я таю рядом со своими детьми: становлюсь более мягкой, милой и с карамельной начинкой.

По словам звезды сериала "Большая маленькая ложь", она полностью поддерживает детей во всех начинаниях.

Я хочу, чтобы они не были ограничены в своих представлениях о том, кем они хотят стать или что делать,

— поделилась многодетная мать секретами воспитания своих детей.





Риз Уизерспун с дочерью Авой





Риз Уизерспун с сыном ДикономРиз Уизерспун с семьейЮлия Капустина