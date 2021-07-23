Центры «Точка роста» откроются на базе всех сельских школ Подмосковья до 2025 года

Влада Некрасова

Центры «Точка роста» Минпросвещения России откроются на базе всех сельских школ Подмосковья до 2025 года, сообщает РИАМО

Центры создают в рамках нацпроекта «Образование».

В настоящее время на территории региона уже работает 119 образовательных центров «Точка роста». В плане на год – еще 123 центра.

«Точки роста» – это специализированные центры, которые в рамках национального проекта «Образование» создаются на базе общеобразовательных, в том числе сельских, школ по всей стране. Цель их создания – дать возможность детям из регионов научиться работать с современными технологиями.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.