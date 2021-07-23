ЦИК зарегистрировал партийный список «Коммунистов России» на выборы в Госдуму

Влада Некрасова

11:17 Автор: Мария Соколова

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ на заседании 23 июля зарегистрировала федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы от партии «Коммунисты России».

По словам члена ЦИК Александра Курдюмова, 9 июля постановлением Центризбиркома был заверен федеральный список партии из 398 человек. Позже, 12 июля, уполномоченный представитель партии представил пакет документов для регистрации списка. Была проведена проверка достоверности сведений о кандидатах и установлено, что у трёх кандидатов имелись судимости, о которых они не указали в документах. В связи с этим их исключили из списка.

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В итоге в списке партии «Коммунисты России», зарегистрированном на заседании ЦИК, осталось 395 человек.

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