Дела о коррупции в Украине: более половины приговоров топ-чиновникам в 2021 году были оправдательными

Алексей Вольцев

В течение 2021 года в Украине суды первой инстанции вынесли 55 приговоров топ-чиновникам по коррупционным делам, из которых 29 были оправдательные. Об этом свидетельствуют данные за период с 1 января по 16 июля 2021 года, которые отображает проект ОО "Наші гроші" "Антикоррупционный барометр".Из указанных 55 приговоров четыре - чиновникам категории А (занимающим особо ответственное положение). Это три народных депутата, двух из которых Антикорсуд оправдал, а другого - приговорил к 3 годам лишения свободы условно и штрафу в 17 тыс грн (все они проходили по делам о незаконном получении компенсации расходов на проживание в гостинице из-за якобы отсутствия собственного столичного жилья).А также - председатель Полонской РГА Хмельницкой области, который получил 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Кроме того, был оправдан первый заместитель председателя Николаевской ОГА. Пока ни один из этих приговоров не вступил в силу.Остальные приговоры были вынесены в отношении чиновников категории Б (занимают ответственное положение) - следователи, сельские и городские головы, руководители структурных подразделений органов госвласти и тому подобное. Из них 10 - судьи, трое из которых были оправданы.В целом к реальному лишению свободы были приговорены 17 топ-чиновников обеих категорий А и Б. Уже вступили в силу два приговора (по судьям), все остальные - оспариваются в апелляции. Самые большие сроки - 9 и 9,5 лет лишения свободы - получили за взяточничество в соответствии упомянутый выше глава Полонской РГА и и. о. начальника Главного управления Держгеокадастру в Луганской области. Оба приговора решили местные суды.Вместе с тем в 2021 году было оправдано более 30 топ-чиновников, среди которых: упомянутые выше два народных депутата и первый заместитель председателя ОГА, трое судей, экс-следователь ГПУ, начальники двух райотделов полиции, начальник областной Архстройинспекции и т. д.Наибольшее количество приговоров вынес Высший антикоррупционный суд - это специализированный суд, которому подсудны коррупционные дела и который заработал с сентября 2019 года. За исследованный период он вынес 15 приговоров, 4 из которых - оправдательные. Далее по количеству идут местные суды Донецкой области (6 приговоров), Харьковской (5) и Черниговской (4).Для топ-чиновников массовой остается статья о получении взятки (368) - около 60% за указанный период. Остальные 40% - по статьям по злоупотреблению властью (364), завладению имуществом путем злоупотребления служебным положением (191), а также предоставлению неправомерной выгоды (369) и злоупотребление влиянием (369-2). При этом наказаниями для топ-чиновников чаще заканчивались приговоры по двум последним.Для сравнения, за аналогичный период 2016 года суды первой инстанции вынесли приговоры в отношении 77 топ-чиновников (1 - категории А, и 76 - категории Б). Из них всех 21 человек получил строгий вид наказания - лишение свободы. Вместе с тем, 13 из них в дальнейшем были отменены судами выше инстанций, а еще в одном - апелляционный суд исправил реальное заключение на условное.Единственным осужденным топ-чиновником (категории А) был экс-заместитель председателя Госинспекции сельского хозяйства Игорь Немировский, который получил в суде первой инстанции 10 лет лишения свободы за взятку в 357 тыс грн. В дальнейшем этот приговор отменялся и несколько раз назначался рассмотрение в апелляции, что продолжается по сей день. Фактически Немировский провел в тюрьме полтора года.Среди должностных лиц категории Б были, в частности, 4 налоговика и столько же сельских/поселковых голов, а также 3 судей.