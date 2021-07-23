ФАС предлагает устанавливать предельные индексы изменения тарифов ЖКХ на несколько лет

Алексей Вольцев

11:57 Автор: Александра Гуляева

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовила проект постановления Правительства, согласно которому регионам могут дать право определять предельные индексы изменения размера платы граждан за коммунальные услуги на несколько лет вперёд. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Документ направлен на внедрение системы стимулирования инвестиций в коммунальную инфраструктуру через гарантии их возврата.

«Это предполагается сделать за счёт введения процедуры и определения регламента «долгосрочного» (на срок реализации концессионного соглашения или инвестиционной программы) согласования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги», — говорится в сообщении.

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Предусматривается, что предельные индексы будут установлены сразу на несколько лет, а не будут согласовываться ежегодно. При этом потребуется чёткое обоснование необходимости реализации инвестиционных мероприятий в соответствии с утверждёнными схемами тепло-, водоснабжения, водоотведения, обращения с ТКО.

Кроме того, предлагается обязать регионы регулярно предоставлять отчёты о реализации таких мероприятий.

Как заявили в ФАС, долгосрочное согласование предельных индексов поможет создать реальную основу для модернизации и реконструкции коммунального комплекса, а также для строительства новых объектов.

Ранее Федеральная антимонопольная служба разработала меры защиты для переселяемых из аварийного жилья граждан от переплаты за услуги ЖКХ. Поправки разработаны по итогам прямой линии президента Владимира Путина.

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