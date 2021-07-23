Гаэль Гарсиа Берналь станет отцом в третий раз

Вадим Карасев

42-летний Гаэль Гарсиа Берналь и его возлюбленная Фернанда Арагонес ждут появления своего первого совместного ребенка. Об этом Фернанда сообщила в своем инстаграме, опубликовав несколько фотографий с уже заметно округлившимся животом.





Фернанда Арагонес

На этой же неделе пара появилась вместе на премьере фильма "Время" (Old) с участием актера, которая прошла в Нью-Йорке. В этот день Арагонес впервые вышла в свет после радостного известия.





Гаэль Гарсиа Берналь появился на показе с осветленными волосами. Вероятно, изменения во внешности мексиканского актера связаны с его предстоящей ролью в биографическом фильме "Кассандро" о гее-рестлере Сауле Армендарисе, который выступал в жанре "экзотико", подразумевающем появление мужчин на ринге в дрэг-образах.

Для Гарсиа Берналя будущий ребенок станет третьим. С бывшей возлюбленной Долорес Фонзи, с которой он расстался в 2014 году, он воспитывает 12-летнего сына Лазаро и 10-летнюю дочь Либертад.

У Арагонес же есть 12-летняя дочь Эмилия от брака с ресторатором Алексом Эспарсой. По словам Фернанды, она счастлива снова стать матерью:

Это весело. Между моей первой и второй беременностью прошло примерно 12 лет. Я совершенно другой человек, нежели была в 23 года, прежде всего, эмоционально,

— рассказала она изданию L'Beauté.





Мировую славу Гаэлю Гарсиа Берналю принесли фильмы мексиканских режиссеров Алехандро Гонсалеса Иньярриту "Сука-любовь" (2000) и Альфонсо Куарона "И твою маму тоже" (2001), в которых он сыграл главные роли.

Юлия Капустина