Глава Минздрава: требования по вакцинации детей от COVID-19 вводить не планируется

Вадим Карасев

Обязательные требования по вакцинации детей от коронавируса вводить не планируется, повышенной заболеваемости COVID-19 среди детей нет, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе прямого эфира "Разберемся в вакцинах вместе" Российского общества "Знание".

"Заболеваемости (COVID-19) детей повышенной какой-то нет... Никаких обязательных требований по вакцинации детей, тем более по допуску к обучению, мы не планируем", — сказал министр.



По словам главы Минздрава, в России не фиксируют повышенной заболеваемости COVID-19 среди детей. Случаи инфицирования чаще стали выявлять среди молодых людей до 30 лет из-за их активного образа жизни.

Также Мурашко рекомендовал студентам пройти вакцинацию от коронавируса до начала учебного года.

"Пройти вакцинацию перед началом учебного года для лиц, (...) старше 18 лет — это правильная позиция. (...) Мой совет — пройти вакцинацию раньше, до 1 сентября", — сказал министр.