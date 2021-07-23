Глава WADA расстроен из-за разрешения России использовать цвета флага на форме

Вадим Карасев

Представители Всемирного антидопингового агентства (WADA) остались недовольны тем, что Спортивный арбитражный суд (CAS) разрешил россиянам соревноваться на Олимпиаде в форме с цветами национального флага.

"CAS закрыл некоторые случаи - с одной стороны, это позитивный момент. Но, конечно, мы остаемся расстроенными тем, что срок наказания сокращен с четырех до двух лет и что суд позволил россиянам соревноваться в форме с цветами флага. Но что есть, то есть. Решаем здесь не мы", - сказал на конференции президент WADA Витольд Банька.

CAS в Лозанне (Швейцария) 17 декабря вынес решение о правомерности четырехлетних санкций Всемирного антидопингового агентства в отношении россиян. Спортсмены из РФ не смогут выступать под национальным флагом на крупных международных состязаниях до 2022 года, а также демонстрировать государственные символы. Такие ограничения предложили ввести после серии допинговых скандалов вокруг отечественного спорта.

Ранее Ruposters писал, что Витольд Банька заявил об улучшении ситуации с допингом в России.