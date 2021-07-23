Главный санврач прогнозирует возвращение Украины в "красную зону" COVID-19

Анастасия Иванова

Главный санврач страны Игорь Кузин считает, что Украина точно вернется в "красную зону" карантина из-за новых штаммов коронавируса."К красной зоны, я уверен, что мы точно вернемся. Это лишь вопрос времени...COVID-19 не исчезает. Украина регистрирует на своей территории штамм "Дельта".Уже почти 100 стран отчитываются, что "Дельта" вызывает большие и быстрые вспышки на территории государств.Я бы советовал, сфокусировать сейчас все усилия на том, чтобы вакцинироваться и осенью уже иметь свой иммунитет", - сказал Кузин.По словам Кузина, Украина открыла 5 этап вакцинации и это означает, что вакцина доступна каждому украинцу.Главный санврач добавил, что до конца лета хотели бы осуществить 10 млн прививок.