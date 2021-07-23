Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Гражданам Сербии рекомендовали привиться третьей дозой вакцины

Гражданам Сербии рекомендовали привиться третьей дозой вакцины

Гражданам Сербии рекомендовали привиться третьей дозой вакцины

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


20:40  Автор: Илья Сокольникас, Белград



Специальный комитет по иммунизации Сербии рекомендовал гражданам страны привиться третьей дозой вакцины против коронавируса. Об этом местному информационному агентству Tanjug в пятницу сообщил государственный секретарь министерства здравоохранения республики Мирсад Джерлек.

«Специальный комитет рекомендовал Кризисному штабу (по борьбе с коронавирусом — прим. ред.) одобрить иммунизацию граждан третьей, так называемой „бустер-дозой“ вакцины, которая должна быть сделана не ранее, чем через полгода после второй», — заявил госсекретарь.

По его словам, в первую очередь рекомендация касается лиц, принимающих иммуносупрессивную терапию, пациентов, подвергшихся пересадке костного мозга, находящихся на гемодиализе, пожилых граждан старше 70 лет, а также работников сферы здравоохранения. Между тем, дополнительную прививку смогут сделать и все желающие, вне зависимости от того, каким препаратом они вакцинировались ранее.

В Сербии от коронавируса привили около 250 детей


Как ожидается, окончательное решение об использовании третьей дозы вакцины примет кризисный штаб по борьбе с коронавирусом при правительстве Сербии на очередном заседании, запланированном на 1 августа.


#вакцинация #здравоохранение


193
# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Мурашко заявил, что все российские вакцины от коронавируса подходят для ревакцинации
Мурашко заявил, что все российские вакцины от коронавируса подходят
Артековцы подняли триколор над Адаларами в честь российских олимпийцев
Артековцы подняли триколор над Адаларами в честь российских олимпийцев
На Ставрополье более 500 школьников смогут обучиться в центре цифрового образования «IT-куб»
На Ставрополье более 500 школьников смогут обучиться в центре
Кэмерон Диас, Бенджи Мэдден и их полуторагодовалая дочь попали в объективы папарацци
Кэмерон Диас, Бенджи Мэдден и их полуторагодовалая дочь попали в
Разрушительные наводнения предупреждают об опасности глобального потепления — The Economist
Разрушительные наводнения предупреждают об опасности глобального
"Это Украина, тут такое бывает": Макса Коржа обокрали перед концертом в Одессе
"Это Украина, тут такое бывает": Макса Коржа обокрали перед
Vans и Metallica выпустят кеды в честь 30-летнего юбилея «Black Album» (ФОТО)
Vans и Metallica выпустят кеды в честь 30-летнего юбилея «Black
Томас Маркл собирается подать в суд на свою дочь Меган и принца Гарри, чтобы увидеться с внуками
Томас Маркл собирается подать в суд на свою дочь Меган и принца
На Таманском полуострове нашли монетный клад VI века
На Таманском полуострове нашли монетный клад VI века
Инновации ускоряют развитие образования
Инновации ускоряют развитие образования
Межпредметные проекты помогут вызвать интерес школьника к учебе
Межпредметные проекты помогут вызвать интерес школьника к учебе
Власти на Камчатке в ближайшие четыре года построят три новые школы
Власти на Камчатке в ближайшие четыре года построят три новые школы

Топ на сегодня

Турчак: "Власти Алтайского края к осени определят категории граждан для льготного получения газового оборудования"
Турчак: "Власти Алтайского края к осени определят категории
Зеленский подписал закон об изменениях в государственной поддержке аграриев
Зеленский подписал закон об изменениях в государственной поддержке
Начались съемки сериала Netflix по "Анне Карениной". Главные роли исполнят Ходченкова, Бондарчук, Цыпкин и другие
Начались съемки сериала Netflix по "Анне Карениной".
Лунный день сегодня 23 июля 2021 года
Лунный день сегодня 23 июля 2021 года
Озорник и очаровашка: 20 раз, когда принц Джордж своим поведением вызывал у нас улыбку
Озорник и очаровашка: 20 раз, когда принц Джордж своим поведением

Еще по теме

В Италии рекомендовали вакцину AstraZeneca только людям старше 60 лет
Минздрав одобрил вакцинацию пожилых людей препаратом «Спутник V»
Полная защита от COVID-19 формируется через две недели после второй прививки - Минздрав
Белоруссия намерена начать испытания российской вакцины от COVID-19 в сентябре