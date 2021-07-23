Гражданам Сербии рекомендовали привиться третьей дозой вакцины

Влада Некрасова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

20:40 Автор: Илья Сокольникас, Белград

Специальный комитет по иммунизации Сербии рекомендовал гражданам страны привиться третьей дозой вакцины против коронавируса. Об этом местному информационному агентству Tanjug в пятницу сообщил государственный секретарь министерства здравоохранения республики Мирсад Джерлек.

«Специальный комитет рекомендовал Кризисному штабу (по борьбе с коронавирусом — прим. ред.) одобрить иммунизацию граждан третьей, так называемой „бустер-дозой“ вакцины, которая должна быть сделана не ранее, чем через полгода после второй», — заявил госсекретарь.

По его словам, в первую очередь рекомендация касается лиц, принимающих иммуносупрессивную терапию, пациентов, подвергшихся пересадке костного мозга, находящихся на гемодиализе, пожилых граждан старше 70 лет, а также работников сферы здравоохранения. Между тем, дополнительную прививку смогут сделать и все желающие, вне зависимости от того, каким препаратом они вакцинировались ранее.

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Как ожидается, окончательное решение об использовании третьей дозы вакцины примет кризисный штаб по борьбе с коронавирусом при правительстве Сербии на очередном заседании, запланированном на 1 августа.

#вакцинация #здравоохранение

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