Харви Вайнштейна обвинили в изнасиловании еще пяти женщин. Ему грозит до 140 лет лишения свободы

Вадим Карасев

Вчера, 21 июля, 69-летний Харви Вайнштейн предстал перед судом Лос-Анджелеса по делу об изнасиловании пяти женщин.

Кинопродюсер сейчас, напомним, отбывает наказание в Нью-Йорке. Оттуда его перевезли частным самолетом в Калифорнию, чтобы он смог принять участие в процессе. Вайнштейна предъявили обвинение в 11 случаях сексуального насилия, произошедших с 2004 по 2013 год в отелях Беврли-Хиллз и Лос-Анджелеса.

Американский продюсер виновным себя не признал,

— пишет агентство Associated Press.

Как сообщают СМИ, Вайнштейн заявил, что любая сексуальная активность была по обоюдному согласию.





Если суд признает продюсера виновным по всем эпизодам, срок его тюремного заключения по законам штата Калифорния может увеличиться до 140 лет.

Адвокат Вайнштейна Марк Верксман заявил, что в случае "справедливого судебного разбирательства" по этим эпизодам продюсер будет оправдан. Кроме того, он отметил, что выдвинутые обвинения необоснованны и их сделали "очень давно".





Весной прошлого года Вайнштейна приговорили к 23 годам тюремного заключения. Против него в разное время выступили десятки женщин, которые обвиняли его в различных преступлениях сексуального характера.

Во время судебных процессов над продюсером, которые послужили причиной, пожалуй, самого громкого скандала в Голливуде, в обществе сформировалось движение #MeToo, побудившее многих женщин, в том числе и знаменитостей, рассказать о пережитом сексуальном насилии и харассменте.





Совсем недавно состоялось еще одно судебное заседание — суд оформил развод Харви Вайнштейна с Джорджиной Чапман. Чапман ушла от продюсера сразу, как только появились первые обвинения против него. Официально их брак был расторгнут только неделю назад.





Харви Вайнштейн и Джорджина ЧапманЮлия Капустина