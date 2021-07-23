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Инновации ускоряют развитие образования

Инновации ускоряют развитие образования

Директор Конкурса инноваций в образовании (КИвО) Диана Королева считает, что взаимодействие инноваций и классического формата обучения в школе очень важно. Об этом она сообщила в еженедельной онлайн-программе «Образовательная среда».

По словам эксперта, именно «низовые инновации» позволяют решать проблемы, возникающие в системе образования. Так произошло, когда в последней четверти прошлого учебного года в связи с пандемией всем школам страны экстренно пришлось переходить от очной формы обучения на дистанционное. 

«Часто, посмотрев на появляющиеся инновации, можно сказать, где формальная  (традиционная) система образования имеет дефициты. Используя «низовые инновации» эти дефициты можно закрыть, хотя сейчас система образования достаточно негибкая, и инноваторам почти невозможно прийти в школы», – комментирует Диана Королева.

Однако, считает эксперт, тенденция на интеграцию и взаимодействие прослеживается. При этом на первом месте для традиционной школы остаются фундаментальные основы, а вот вопросы IT-опосредованного образования решают инноваторы.

«История с пандемией – это сквозняк: подуло – и дверь традиционной школы немножечко приоткрылась. Был кризис, и нужно было искать инструменты, чтобы переводить все на дистанционные рельсы. Традиционной школе пришлось пользоваться чем-то чужеродным для нее, возможно этот элемент станет своим», – заключила Диана Королева.

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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