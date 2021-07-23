Instagram запустил функцию контроля нежелательного контента

Алексей Вольцев

Instagram добавил функцию, позволяющую усилить контроль за демонстрацией нежелательного контента. Об этом сообщается в блоге компании.«Сегодня мы делаем еще один шаг и запускаем то, что мы назвали «Контроль нежелательного контента», который позволит вам определять, сколько нежелательного контента будет отображаться в разделе «Рекомендации», — рассказали в Instagram.Соцсеть пояснила, что под нежелательным контентом в этом случае подразумеваются не обязательно посты, нарушающие ее правила. Пользователь сможет ограничить показ потенциально неприятных публикаций — например, с сексуальным подтекстом или сценами жестокости.Владельцы аккаунтов будут самостоятельно решать, хотят ли они видеть больше или меньше нежелательного контента. Однако пользователи младше 18 лет не смогут настроить демонстрацию большего количества нежелательного контента.Чтобы настроить функцию, нужно зайти в «Настройки», затем в раздел «Аккаунт», а потом в «Контроль нежелательного контента». Там будут варианты «Разрешить», «Ограничить» и «Ограничить еще».