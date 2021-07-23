Инвентаризация оборудования с сервисом EqMan

Роман Иванов

Любое крупное производство сталкивается с такой проблемой, как инвентаризация оборудования. Это довольно скрупулёзный и затратный по времени процесс, требующий постоянного внимания и высокой ответственности.

Благодаря сервису «EqMan» вы забудете о всех сложностях, с которыми постоянно сталкиваетесь при инвентаризации: недостача товаров или оборудования, беспорядочные записи на бумажных носителях, часы и даже дни, проведенные на складе в процессе переписи инвентаря.

EqMan – надежный и проверенный партнер для вашего бизнеса

Компания «EqMan», официальный сайт https://eqman.co/inventarizaciya-na-proizvodstve/, осуществляет свою профессиональную деятельность в сфере оптимизации производственных процессов уже более 15 лет и за такой серьезный срок зарекомендовала себя в качестве надежного и ответственного партнера, который всегда выполняет свои обязательства перед клиентами.

Преимущества использования программы EqMan

Каждый клиент, который воспользуется специализированным софтом для автоматизации процесса инвентаризации, получает ряд неоспоримых преимуществ, среди которых стоит отметить следующие положительные моменты.

Минимальное число сотрудников, которых вам придется привлечь к инвентаризации.

Времязатраты при автоматизированной инвентаризации снижаются примерно на 50-65% от «классического», ручного подсчета.

Минимальное количество документов на бумажных носителях.

Вся информация по результатам проведенной инвентаризации хранится на удаленных (облачных) серверах под надежной защитой от повреждений или утери.

Количество ошибок, которое так часто допускается при ручном подсчете оборудования или товаров на складе, сводится к нулю.

Оптимизация софта под любое мобильное устройство.

Доступ к работе специализированного программного обеспечения могут одновременно иметь до 50 человек.

Руководитель может лично просматривать всю поступающую информацию и, при необходимости, вносить корректировки.

Всем пользователям доступна полная история инвентаризации за последующие периоды и возможность сравнения данных в считанные секунды.

Выдача результатов о проведенной работе выполняется любым удобным для пользователя способом – в виде электронных таблиц или полноценных отчетов на бумажных носителях.

Больше информации об автоматизации процесса инвентаризации вы сможете найти на страницах официального сайта компании по адресу eqman.co.