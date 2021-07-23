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Iron Maiden записали семнадцатый студийный альбом

Iron Maiden записали семнадцатый студийный альбом
Спустя 6 лет с момента выхода последнего на данный момент альбома легендарные Iron Maiden записали семнадцатую пластинку под названием Senjutsu. Продюсером диска стали Кевином Ширли и Стив Харрис, а запись проходила в Париже.

Ранее группа выпустила анимационный клип для первого сингла The Writing On The Wall. Обложку альбома Senjutsu, название которого примерно переводится как “тактика и стратегия”, создал Марк Уилкинсон в самурайской тематике.
Шестнадцатый лонгплей Iron Maiden The Book Of Souls вышел 4 сентября 2015 года. Это самый продолжительный альбом в истории коллектива. Пластинка получила золотой статус в Бразилии, Канаде, Великобритании, Германии и Италии, платиновый – в Венгрии.

Новый альбом поступает в продажу 3 сентября.
# Шоу-бизнес / Бизнес / В мире
По материалам: gogetnews.info

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