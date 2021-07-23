Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

"Это Украина, тут такое бывает": Макса Коржа обокрали перед концертом в Одессе

"Это Украина, тут такое бывает": Макса Коржа обокрали перед концертом в Одессе

32-летнего Макса Коржа обокрали в Одессе. Популярный певец лишился $1500 тысяч, сообщает "Пятый канал" со ссылкой на источник в Telegram.

По данным источника, белорусский рэпер лишился крупной суммы в отеле. Как отмечается, в настоящее время выясняются обстоятельства происшествия.

"Макса Коржа обокрали в одесском отеле. Это Украина, тут такое бывает", — сообщается в публикации.

Макс Корж должен выступить на одесском стадионе "Черноморец" уже 24 июля. 

Музыкант опубликовал в своем инстаграм-аккаунте снимок на фоне совершенно пустых трибун.

Как писал NEWSTES, ранее врач раскрыла, чем могут быть опасны для здоровья золотые унитазы.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Кэмерон Диас, Бенджи Мэдден и их полуторагодовалая дочь попали в объективы папарацци
Кэмерон Диас, Бенджи Мэдден и их полуторагодовалая дочь попали в
Разрушительные наводнения предупреждают об опасности глобального потепления — The Economist
Разрушительные наводнения предупреждают об опасности глобального
"Это Украина, тут такое бывает": Макса Коржа обокрали перед концертом в Одессе
"Это Украина, тут такое бывает": Макса Коржа обокрали перед
Vans и Metallica выпустят кеды в честь 30-летнего юбилея «Black Album» (ФОТО)
Vans и Metallica выпустят кеды в честь 30-летнего юбилея «Black
Томас Маркл собирается подать в суд на свою дочь Меган и принца Гарри, чтобы увидеться с внуками
Томас Маркл собирается подать в суд на свою дочь Меган и принца
На Таманском полуострове нашли монетный клад VI века
На Таманском полуострове нашли монетный клад VI века
Инновации ускоряют развитие образования
Инновации ускоряют развитие образования
Межпредметные проекты помогут вызвать интерес школьника к учебе
Межпредметные проекты помогут вызвать интерес школьника к учебе
Власти на Камчатке в ближайшие четыре года построят три новые школы
Власти на Камчатке в ближайшие четыре года построят три новые школы
Власти Москвы приступили к созданию единого стандарта школ – Сергей Собянин
Власти Москвы приступили к созданию единого стандарта школ – Сергей
Казачьи кадетские корпуса Кубани завершили прием документов на обучение
Казачьи кадетские корпуса Кубани завершили прием документов на
"Первый канал" объяснил, почему не показал украинцев на открытии Олимпиады
"Первый канал" объяснил, почему не показал украинцев на

Топ на сегодня

Турчак: "Власти Алтайского края к осени определят категории граждан для льготного получения газового оборудования"
Турчак: "Власти Алтайского края к осени определят категории
Прекрасный новый мир Amazon: ММО New World "сжигает" видеокарты
Прекрасный новый мир Amazon: ММО New World "сжигает"
Зеленский подписал закон об изменениях в государственной поддержке аграриев
Зеленский подписал закон об изменениях в государственной поддержке
Начались съемки сериала Netflix по "Анне Карениной". Главные роли исполнят Ходченкова, Бондарчук, Цыпкин и другие
Начались съемки сериала Netflix по "Анне Карениной".
Вышел новый трейлер фильма "Дюна" с Тимоти Шаламе и Зендаей
Вышел новый трейлер фильма "Дюна" с Тимоти Шаламе и Зендаей

Еще по теме

Новый клип Макса Коржа — Мой друг
Рэпера Макса Коржа не пустили в Украину
Макс Корж устраивает криминальные разборки в клипе на трек "Малолетка"
У Макса Коржа родился сын