"Это Украина, тут такое бывает": Макса Коржа обокрали перед концертом в Одессе

Вадим Карасев

32-летнего Макса Коржа обокрали в Одессе. Популярный певец лишился $1500 тысяч, сообщает "Пятый канал" со ссылкой на источник в Telegram.

По данным источника, белорусский рэпер лишился крупной суммы в отеле. Как отмечается, в настоящее время выясняются обстоятельства происшествия.



"Макса Коржа обокрали в одесском отеле. Это Украина, тут такое бывает", — сообщается в публикации.



Макс Корж должен выступить на одесском стадионе "Черноморец" уже 24 июля.

Музыкант опубликовал в своем инстаграм-аккаунте снимок на фоне совершенно пустых трибун.

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