Юрия Дудя судят за пропаганду наркотиков в его интервью с рэпером Моргенштерном и блогером Ивангаем

Вадим Карасев

Сегодня утром в Зюзинском столичном суде Москвы состоялось очередное заседание по делу 34-летнего блогера и журналиста Юрия Дудя, которого обвиняют в пропаганде наркотиков. Еще весной общественный деятель Екатерина Мизулина обратилась в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России с просьбой провести проверку программ Юрия Дудя на YouTube на предмет пропаганды наркотиков. В ходе экспертизы нарушения нашли в двух выпусках шоу "вДудь" — в интервью со скандальным рэпером Моргенштерном и блогером Ивангаем.





Юрий Дудь

Сегодня Юрий лично явился на заседание, где должно было выясниться, понесет ли он административное наказание. На данный момент Дудю грозит крупный штраф до 1,5 миллиона рублей. По итогам заседания дело было отложено до получения результатов новой судебной психолого-лингвистической экспертизы. Дата очередного рассмотрения дела в суде пока неизвестна.

После окончания заседания Юрий Дудь сказал журналистам всего несколько слов:

Отложили, мне просто больше нечего сказать.





Екатерина Мизулина настояла на проверке выпусков шоу Юрия Дудя после вышедшего четыре месяца назад интервью с 25-летним блогером Ивангаем. В этой беседе молодой человек откровенно рассказал о своем опыте употребления наркотиков. При этом часть интервью с рассказом Иванагая о своей зависимости Юрий из той программы попросту вырезал, чтобы избежать административной ответственности.





Ивангай и Юрий Дудь

За несколько месяцев до этого на YouTube-канале Дудя также вышло интервью с 23-летним рэпером Моргенштерном. В этом разговоре музыкант признался, что не так давно пережил первую передозировку наркотиков и едва не умер. Как в интервью с Моргенштерном, так и в выпуске с Ивангаем Юрий Дудь вставил традиционную плашку о вреде запрещенных веществ, однако эта мера так и не помогла избежать ему административной ответственности.





Моргенштерн и Юрий ДудьЯна Марковская