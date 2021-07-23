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Казачьи кадетские корпуса Кубани завершили прием документов на обучение

Казачьи кадетские корпуса Кубани завершили прием документов на обучение

Казачьи кадетские корпуса Кубани завершили прием документов на обучение, сообщает пресс-служба Администрации Краснодарского края. 

В ведомственном подчинении Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края находятся четыре кадетских корпуса в Краснодаре, Курганинске, Тимашевске и Туапсе. В этом году они набрали почти 300 ребят в 7 и 10 классы.

Еще четыре учреждения – в Ейске, Новороссийске, Кропоткине и станице Бриньковской подведомственны региональному Департаменту по делам казачества. К индивидуальному отбору мест в этих казачьих кадетских корпусах в седьмой класс допустили 339 кандидатов на 159 мест, в 10 класс – 233 кандидата на 149 мест. По сравнению с прошлым годом число подавших заявления на поступление и допущенных к итоговым испытаниям увеличилось более чем на 60%.
В самих корпусах сейчас идет активная подготовка к новому учебному году.

«На территории казачьих кадетских корпусов ведутся работы по благоустройству территории, формированию новых зон зеленых насаждений, улучшению материально-технического оснащения. Сейчас корпуса готовятся к новому Всероссийскому смотру-конкурсу на звание «Лучший казачий кадетский корпус» России. В прошлом году первое место завоевало учреждение в Ейске. Десять лучших учебных заведений страны по итогам этого года определятся уже в сентябре», – сказал заместитель главы региона, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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