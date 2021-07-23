Кэмерон Диас, Бенджи Мэдден и их полуторагодовалая дочь попали в объективы папарацци

Вадим Карасев

В январе прошлого года 48-летняя Кэмерон Диас и ее 41-летний муж Бенджи Мэдден стали родителями, о чем они сообщили в своих Instagram-лентах. На этом все. С тех пор знаменитости не опубликовали ни одного фото малышки Раддикс, а в объективы папарацци они попадают крайне редко. Однако вчера репортеру из Лос-Анджелеса несказанно повезло — он сфотографировал Диас и Мэддена вместе с дочерью.





Бенджи Мэдден с дочерью Раддикс





Кэмерон Диас

Снимки удалось сделать, когда Бенджи и Диас с дочерью садились в машину, чтобы куда-то отправиться.

Раддикс — первый ребенок и для Диас, и для Мэддена. Ранее в СМИ неоднократно появлялись слухи о беременности актрисы. Говорили также, что Кэмерон проходила несколько курсов гормональной терапии, чтобы забеременеть с помощью ЭКО. Однако после безуспешных попыток супруги, вероятнее всего, воспользовались услугами суррогатной матери.









К слову, в день, когда Кэмерон и Бенджи объявили о рождении дочери, они также поспешили отметить, что подробностей фолловерам и представителям прессы ждать не следует.





Бенджи Мэдден и Кэмерон Диас

В настоящее время Кэмерон не снимается — она отказалась от работы в кино, чтобы посвятить себя дочери. Источники из окружения актрисы сообщали, что Кэмерон в восторге от нового этапа в своей жизни. Звездные родители даже отказались от услуг няни, чтобы не пропустить ни минуты взросления своего ребенка.





Юлия Капустина