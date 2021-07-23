Ключевые вопросы образования и инициативы по его улучшению обсудили на открытых слушаниях в Общественной палате РФ

Влада Некрасова

Министерство просвещения продолжит масштабный сбор предложений по таким вопросам, как ЕГЭ и итоговая аттестация, содержание образовательных программ, цифровая образовательная среда, заработная плата учителей, снижение бюрократической нагрузки и повышение престижа профессии педагога, информирует ведомство.

Обсуждение этих и других тем обязательно продолжится на открытых площадках с участием всех заинтересованных сторон – представителей педагогического сообщества, экспертов, родителей. Об этом заявил Министр просвещения России Сергей Кравцов в своём заключительном выступлении на общественных слушаниях, состоявшихся в Общественной палате Российской Федерации.

«За два месяца мы получили порядка 1400 обращений и решили провести обсуждение, чтобы в очном режиме обменяться мнениями», – отметил Министр, открывая обсуждение.

Во время общественных слушаний высказывались мнения и предложения по улучшению цифровой образовательной среды (ЦОС), совершенствованию проведения ЕГЭ и итоговой аттестации, развитию единого образовательного пространства, поддержке учителей.

Так, во время обсуждения вопросов, связанных с ЦОС, Диана Минец, преподаватель русского языка и литературы Женской гуманитарной гимназии города Череповца Вологодской области, призёр Всероссийского конкурса «Учитель года России-2020», рассказала о собственной успешной практике использования цифровых инструментов в обучении.

Юлия Рассол, председатель Совета приемных родителей Ярославской области, член Общественной палаты Ярославской области, подчеркнула важность донесения до родителей достоверной информации о ЦОС и связанных с ней образовательных возможностях.

Заслуженный учитель Российской Федерации, доктор педагогических наук Евгений Ямбург указал на вспомогательную роль ЦОС в образовательном процессе – например, при работе с больными детьми, которые находятся в других регионах. Он отметил, что в некоторых случаях дистанционное обучение способствует повышению успеваемости детей благодаря более индивидуальному подходу.

«Это как два плеча коромысла – онлайн и офлайн. Онлайн позволяет мне как педагогу и моим коллегам технические вещи отнести туда, а главные вопросы решать глаза в глаза. Это передача ценностей, смыслов, культуры. Мы обязаны идти в ногу со временем, даже опережать его. Да, я хуже нажимаю на кнопки, но я могу служить навигатором, развивать то, что формирует мировоззрение ребенка», – отметил он.

Обсуждая тему ЕГЭ, участники слушаний отмечали его роль в обеспечении равенства и справедливости в сфере образования.

«Если образование – это общественное благо, то ЕГЭ – это инструмент, который позволит его достичь. ЕГЭ должен эволюционировать, в чём-то смягчаться, работать на развитие логики, речи детей», – отметил Алексей Гусев, ответственный секретарь Национальной родительской ассоциации.

Он также поднял проблему использования школьниками готовых домашних заданий.

В свою очередь глава Минпросвещения пообещал уделить этому вопросу особое внимание и подчеркнул, что ЕГЭ в качестве экзамена остаётся составной частью учебного процесса, позволяющей поступить на обучение в вузы всем, кто ответственно относится к получению знаний в школе.

Участники обсуждения также выступали с предложениями по переводу учебников и рабочих тетрадей в цифровой формат в помощь учителю, введению повсеместной пятидневной учебной недели, совершенствованию системы оплаты труда педагогов.

Майя Пильдес, председатель Совета Академической гимназии № 56 Санкт-Петербурга, Народный учитель РФ, член Общественного совета при Минпросвещения России, обратила внимание на вопрос развития дополнительного образования.

«Дополнительное образование – это одно из наших великих завоеваний из советской эпохи. Профилактика всех наших бед заключается в занятости детей», – подчеркнула она.

Сергей Кравцов прокомментировал поднятые во время слушаний темы, отметив, что Министерство продолжит прорабатывать и обсуждать вопросы, связанные с темой оплаты труда, выстраиванием единой методической системы, снижением бюрократической нагрузки на педагогов.

Министр подчеркнул, что ведомство открыто для всех предложений, которые можно направлять по адресу [email protected]

Общественные слушания организованы Минпросвещения России и Комиссией Общественной палаты РФ по развитию дошкольного, школьного, среднего профессионального образования и просветительской деятельности. По итогам обсуждения комиссией будут подготовлены рекомендации, которые направят в профильные ведомства.