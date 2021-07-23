Лунный день сегодня 23 июля 2021 года

Вадим Карасев

Каждый день будет успешным, если обратиться за советом к астрологам. Их рекомендации, отраженные в ежедневном лунном календаре, помогут обрести уверенность и без труда привлечь успех независимо от фазы Луны.

Пятница — время внутреннего преображения, и эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют провести этот день с пользой для своего внутреннего мира. Влияние Луны благоприятно для духовного роста и развития, благодаря чему получится привлечь в жизнь новые возможности.

Фаза Луны: 13 лунные сутки ночное светило будет в фазе роста. Ее союз с созвездием Козерога позволяет повысить авторитет и обрести стимул для развития. Это время идеально для самопознания и обретения гармонии с внешним миром.

Магнитные бури 23 июля: в пятницу ожидается небольшое геомагнитное возмущение, поэтому астрологи рекомендуют позаботиться о своем самочувствии заранее и принимать меры, позволяющие избежать недомоганий.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

забота о здоровье;духовные практики;полезные привычки;путешествия и командировки;творчество.переутомление;зависть;агрессия;поспешные решения.

В пятницу астрологи рекомендуют заниматься легкой работой по дому, не утруждая себя генеральной уборкой, ремонтом или строительством. Энергетика этих суток больше подходит для творческих личностей, способных преобразить пространство благодаря декорациям. В этот день можно смело обустраивать место силы в своей квартире и привносить уют в каждое из помещений.

Что надеть в эту пятницу

Удачным выбором на 13 лунный день будут фиолетовые оттенки в одежде. Энергетика этого цвета способствует борьбе с вредными привычками, помогает обрести гармонию с собой и внешним миром и раскрыть спящие таланты. Рисунки в форме квадрата позволят сосредоточиться на важных делах и довести их до конца, а серебряные украшения уберегут от негативного влияния со стороны недоброжелателей. Счастливыми минералами этого дня станут гиацинт, мельхиор и бирюза.

Финансы и работа в 13 лунный день

Энергетика этих суток больше подходит для планирования, нежели для решительных действий. В бизнесе важно соблюдать осмотрительность, взвешивать каждое решение и не действовать на поводу эмоций. Финансовая активность в эти сутки может стать причиной убытков в скором времени. Этот день идеален для творческих натур, которые почувствуют прилив вдохновения и смогут продвинуться в делах за счет находчивости и развития своих талантов.

Настроение и здоровье по лунному календарю

В пятницу угрозу здоровью несет слабое геомагнитное возмущение. Вспышки на Солнце — повод для бережного отношения к себе, и астрологи рекомендуют познакомиться со способами борьбы с дурным самочувствием во время магнитных бурь. В целом день будет благоприятным по энергетике, если настроиться на позитив, отказаться от переутомления и следовать зову сердца.

Любовь и отношения 23 июля

Пятница — время позитивного общения. В этот день семейные пары смогут обрести гармонию в отношениях, отправиться на романтическое свидание или заняться любимым хобби. Дружеская обстановка в коллективе убережет от конфликтов, а обаяние и чуткость помогут одиноким сердцам найти вторую половинку. День хорош для принятия серьезных и обдуманных решений, поэтому астрологи рекомендуют отказаться от поспешных выводов и не давать ложных надежд.