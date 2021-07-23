Магические законы успеха

Вадим Карасев

Законы успеха работают всегда и для всех. Они довольно понятны и просты, но не всегда просто начать им следовать. Эксперты в области биоэнергетики рассказали, кому и почему следует успех в работе и в финансовой сфере.

Ранее мы рассказывали о пяти золотых правилах притяжения успеха, без которых вы не сможете добиться желаемых результатов на финансовом поприще. Настало время копнуть несколько глубже, чтобы понять, как зарождается успех и как он коррелирует с законами Вселенной.

Закон подобия

Если вы хотите быть богатыми, вы должны стать такими внутри себя. Именно поэтому многие люди остаются бедными и не могут вылезти из нищеты. Их просто учили с самого детства тому, что успех — это то, с чем рождаются, а не то, чего достигают.

Успех — это не удел избранных. Это путь, на который может встать каждый. Он требует крепкой веры в себя и повышенной мотивации. Как только вы поймете, что стать богатыми довольно просто, это произойдет с вами. Да, придется маленькими шажками двигаться к мечте, но это и есть самое приятное — не получить все на блюдечке, а добиться всего самостоятельно.

Закон подобия дает еще один важный совет: старайтесь окружать себя успешными людьми. У них вы сможете перенимать важные черты характера, учиться чему-то интересному, черпать в общении с ними мотивацию. Если вы будете общаться с теми, кто не верит в вас, то ничего не получится. Если вы будете общаться только с теми, кто пессимистичен и не верит в себя, то ничему не научитесь.

Если вы читаете книги, то выбирайте книги о финансовом развитии. Читайте то, что улучшит ваши навыки и сделает вас успешнее. Это поможет вам не просто узнавать что-то новое, но и применять это на практике. Полезно читать биографии людей, которые прорывались наверх с самого дна. Это очень вдохновляет.

Сначала отдаем, а потом получаем

Этот закон успеха также работает всегда и везде, для всех и каждого. Первая и самая важная его трактовка заключается в том, что для того, чтобы в вашей жизни появилтсь деньги и новые вещи, нужно сначала освободить для них место. Если в вашем доме и в жизни в целом много того, что вам не нужно, поделитесь этим с другими. Невозможно получать что-то, если в вашей жизни и так много всего.

Вторая трактовка данного вселенского закона заключается в том, что человек никогда не сможет достичь успеха без затраты усилий. Это не значит, что каждый должен пахать как проклятый, ведь отдых тоже важен. Это значит, что если вы ничего не делаете, то ничего не получаете. Все просто, ведь только трудолюбивые люди становятся богатыми.

Самые богатые люди — это те, кто пытается дать что-то людям. Например, гениальные инженеры и изобретатели зарабатывают миллионы и миллиарды на тех изобретениях, которые помогают людям оптимизировать рабочий процесс, преодолевать большие расстояния с комфортом или лечить болезни и недуги. Главное, чтобы ваше дело или увлечение приносило пользу людям и никому не вредило. В таком случае ваш успех будет неуклонно расти вверх.

Закон безграничности возможностей

Человек поистине велик. Ваше величие ограничивается лишь вашим воображением. Только вы сами ставите себе какие-то границы и строите препятствия на пути. Вы можете сделать все, чего захотите. Единственная преграда на пути к счастью, процветанию и богатству — это время. Не тратьте его на безделье и глупости, ведь это самый ценный ресурс. Богатство — это не шикарные вещи и не цифры на банковском счете. Богатство — это возможность делать то, что вам нравится. Вы свободны, но многие даже не понимают этого.