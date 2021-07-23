"Мама, папа, спасибо": Клава Кока показала, как выглядела в детстве

Вадим Карасев

Клава Кока сегодня отмечает свое 25-летие. В честь этого события звезда показала свои архивные фото, сделанные два десятилетия назад.

На опубликованных фотографиях Клава Кока предстает совсем малышкой, сидящей в окружении игрушек и семьи.



"Мне 25! Но я все еще дитя. Мама, папа, спасибо за самую интересную жизнь на свете и за семью, полную любви!" — подписала снимки звезда.



Клаву Коку после этого стали поздравлять с днем рождения ее коллеги по российской эстраде.

"Ура! Звездочка, с днем рождения! Все пожелания лично, тут скажу одно — ты королева топ-чартов! Пусть так будет всегда", — отметила телеведущая Юлия Коваль.

К поздравлениям певицы присоединились и ее простые поклонники. "С твоим днем! Будь самой счастливой! Пусть все складывается так, как ты хочешь", "С днем рождения, такая маленькая, но взрослая девочка", "Поздравляю! Счастья и здоровья!", "С праздником, красотка", "Будь счастлива", — пишут пользователи Сети.

Как писал NEWSTES, ранее Регина Тодоренко рассказала о провале на ТВ, показав себя в 16 лет.