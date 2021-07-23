Меркель дала своему преемнику совет по диалогу с Россией

Вадим Карасев

Канцлер Германии Ангела Меркель, обращаясь к своему потенциальному преемнику на этой должности, заявила, что Берлину в будущем необходимо продолжать поддерживать диалог с Россией, но вести его на основе интересов и ценностей Германии, пишет Reuters.

"Я думаю, нам всегда стоит быть заинтересованными в том, чтобы продолжать диалог с Россией", — сказала она на пресс-конференции.

Также Меркель выразила сожаление из-за решения российских властей, признавших нежелательными три неправительственные немецкие организации. Две из них были участниками российско-германского форума "Петербургский диалог", и Берлину пришлось отменить совместное заседание правления. Были упомянуты и разногласия России и Германии по вопросу Украины, но, несмотря на это, политик призвала оставаться в диалоге и не прекращать искать решения.

По словам министра, сделка Германии с США по российскому газопроводу "Северный поток — 2" — "позитивный шаг" для обеих сторон, в том числе для украинской, хоть это и не отменяет всех разногласий. Она надеется на отсутствие у РФ планов на использование трубопровода "в качестве оружия" или давления на украинскую сторону, но, если это произойдет, немецкие власти готовы отреагировать санкциями в отношении Москвы.

В конце концов, у нас есть инструменты, чтобы что-то сделать.



Ранее стало известно о том, что США и Германия после переговоров лидеров двух стран Джо Байдена и Ангелы Меркель пришли к соглашению по "Северному потоку — 2". В Государственном департаменте США 22 июля раскрыли подробности сделки.

