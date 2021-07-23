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Межпредметные проекты помогут вызвать интерес школьника к учебе

Межпредметные проекты помогут вызвать интерес школьника к учебе

Межпредметные образовательные проекты, в которых школьник выступает автором, а педагог – наставником, – это инструмент, помогающий вызвать интерес школьника к самым сложным предметам и к учебе в школе в целом. Такое мнение высказала в эфире онлайн-программы «Образовательная среда» доцент кафедры химии Курского государственного университета, замдиректора по учебно-воспитательной работе школы с углубленным изучением отдельных предметов № 7 имени А.С. Пушкина города Курска Маргарита Афанасьева. 

В своем выступлении педагог рассказала об успешной практике, которую внедрила группа педагогов-энтузиастов в своей школе.

«На уроках химии мы предлагаем разные проекты: исторические, географические и другие. Например, школьнику нравится история, а не химия. Мы предлагаем ему сделать проект, в котором он собирает информацию о памятниках, расположенных в нашем городе, сделанных из бронзы. Ученик, выполняя задание и делая описание, работает в рамках предмета истории. Дальше он работает с этой же темой, но с точки зрения географии. То есть мы подходим к одной теме с разных сторон, а химия появится, например, в девятом классе. Мы создаем межпредметные проекты. И ребенок понимает, что он со всех сторон узнал тему, которая ему интересна», – отметила Маргарита Афанасьева.

По ее мнению, одному педагогу найти ресурсы и время на реализацию больших проектов непросто. Только подобранная команда единомышленников может создать полезную для детей образовательную программу полномасштабно. В идеале в этот процесс должно быть вовлечено все образовательное учреждение.

# Общество
По материалам: edu.ru

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