Межпредметные проекты помогут вызвать интерес школьника к учебе
Межпредметные образовательные проекты, в которых школьник выступает автором, а педагог – наставником, – это инструмент, помогающий вызвать интерес школьника к самым сложным предметам и к учебе в школе в целом. Такое мнение высказала в эфире онлайн-программы «Образовательная среда» доцент кафедры химии Курского государственного университета, замдиректора по учебно-воспитательной работе школы с углубленным изучением отдельных предметов № 7 имени А.С. Пушкина города Курска Маргарита Афанасьева.
В своем выступлении педагог рассказала об успешной практике, которую внедрила группа педагогов-энтузиастов в своей школе.
По ее мнению, одному педагогу найти ресурсы и время на реализацию больших проектов непросто. Только подобранная команда единомышленников может создать полезную для детей образовательную программу полномасштабно. В идеале в этот процесс должно быть вовлечено все образовательное учреждение.