Министерство просвещения намерено разобраться с проблемой готовых домашних заданий

Влада Некрасова

Проблему использования школьниками готовых домашних заданий поднял во время обсуждения предложений по вопросам совершенствования системы образования в Общественной палате России Алексей Гусев, ответственный секретарь Национальной родительской ассоциации. В общественных слушаниях, где выступали представители экспертного, педагогического и родительского сообщества, члены Общественной палаты Российской Федерации принял участие Министр просвещения России Сергей Кравцов, информирует Минпросвещения России.

Во время общественных слушаний ответственный секретарь Национальной родительской ассоциации Алексей Гусев обратил внимание на недопустимость массового использования школьниками готовых домашних заданий.

«Это бич современной системы образования, который бьёт по качеству образования сильнее, чем какие-то другие механизмы. Одни дети бездумно списывают готовые задания, а у детей, которые стараются выполнять их самостоятельно, оказываются ошибки. Это неправильно, поэтому хочу заострить эту тему перед Министерством просвещения и попросить жёстко ограничить продвижение готовых домашних заданий», – отметил эксперт.

Министр просвещения Сергей Кравцов прокомментировал, что обсуждению этой важной проблемы нужно посвятить отдельное заседание.

«Изготовление сборников готовых домашних заданий – это определённый бизнес. Популярный бизнес. Но нельзя делать бизнес на детях. Мы готовы обсуждать это на парламентских площадках, с этим надо разбираться», – резюмировал Министр просвещения Сергей Кравцов.