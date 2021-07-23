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Минобороны рассекретило документы о Киевской оборонительной операции

Минобороны рассекретило документы о Киевской оборонительной операции

09:48  Автор: Виктория Карташева


Источник: Минобороны



Министерство обороны России опубликовало архивные документы о том, как советская армия прорывалась к своим сослуживцам, оказавшимся в окружении во время Киевской стратегической оборонительной операции 1941 года. Новый мультимедийный раздел, где можно ознакомиться с ними, размещён на сайте ведомства.

Во вражеском окружении тогда оказались более 450 тысяч человек, вырваться из него удалось лишь 20 тысячам солдат и офицеров. Некоторые из опубликованных документов рассказывают о драматических моментах Киевской стратегической оборонительной операции, о непростых условиях, с которыми столкнулись бойцы и командиры советских войск и о попытках прорыва красноармейцев к своим.

Минобороны рассекретило документы об освобождении Польши Красной армией


«Отсутствие танков и артиллерии и переправочных средств в этой обстановке привело к тому, что ни одному из отрядов не удалось силой оружия захватить переправы и выйти из окружения. Из окружения ушли лишь те, кто незаметно для противника нашел глухое место переправы…», — писал в своём докладе заместитель начальника штаба Юго-Западного фронта генерал-майор Иван Баграмян.

Согласно опубликованным данным, на попавших в окружение приходилось всего 64 танка.

На сайте Минобороны также рассказывается о руководстве Юго-Западного фронта, героически погибшем в «генеральском бою» при попытке выхода из кольца.

Киевская стратегическая оборонительная операция 1941 года была первой оборонительной операцией Красной Армии и одной из самых драматических битв в истории Великой Отечественной войны. Она позволила на некоторое время отвлечь силы гитлеровцев с московского направления и подготовиться к обороне столицы.

Ранее Министерство обороны России рассекретило документы об операции по освобождению Польши от нацистских захватчиков, о массовом героизме советских солдат и офицеров, благодаря которым удалось спасти историческое наследие и инфраструктуру страны от уничтожения.


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По материалам: pnp.ru

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