Модный дайджест: от первой трансмодели на обложке Sports Illustrated до свадебного платья из масок

Вадим Карасев

Подводим модные итоги недели и сегодня обсуждаем историческое появление трансгендерной модели на обложке Sports Illustrated, новую кампанию с Эммой Коррин, свадебное платье из защитных масок и не только. Обо всем подробно рассказываем в нашем дайджесте.

1.На обложке Sports Illustrated Swimsuit Issue впервые появилась трансгендерная модель

На этой неделе в мире моды состоялось историческое событие: 27-летняя Лейна Блум стала первой трансгендерной моделью, появившейся на обложке легендарного журнала Sports Illustrated Swimsuit Issue.

Стать главной героиней выпуска, посвященного купальникам, всегда считалось особым достижением в мире моделей, а многие именно после такой съемки стали настоящими звездами и смогли успешно развить свои карьеры. Для этого журнала снимались Хайди Клум, Ирина Шейк, Паулина Поризкова, Эль Макферсон, Тайра Бэнкс и многие другие топ-модели.





Лейна Блум

Этот момент исцеляет много боли в мире. Мы заслужили этот момент. Мы ждали миллионы лет, чтобы появиться, словно выжившие, и предстать полноценными людьми,

— написала Лейна у себя в инстаграме.

Героинями обложки в этом году также стали теннисистка Наоми Осака и рэп-исполнительница Megan Thee Stallion. В прошлом году Валентина Сампайо стала первой трансгендерной моделью, которая появилась на страницах журнала.





Наоми ОсакаMegan Thee Stallion

2.Эмма Коррин снялась в новой кампании Miu Miu

25-летняя актриса Эмма Коррин, известная по роли принцессы Дианы в сериале "Корона", снялась в новой кампании Miu Miu сезона осень-зима — 2021/2022. Сама коллекция была представлена несколько месяцев назад на показе в курортном местечке Кортина-д'Ампеццо в Доломитовых Альпах. За стилизацию съемки отвечала Лотта Волкова, а фотографом был Стивен Мейзел.





Эмма Коррин

























3.Ювелирные новинки недели: коллекция от Чумы Вечеринки и парные украшения для детей и взрослых

На этой неделе бренд Wanna?Be! представил капсульную коллекцию, созданную с популярным блогером Чумой Вечеринкой. В нее вошли цепочки для очков, кулоны, цепи, серьги и браслеты. Стоимость изделий составляет от 3 500 до 16 900 рублей. Продажи коллекции стартуют 24 июля.





Чума Вечеринка





Бренд Avgvst выпустил коллекцию парных украшений для детей и взрослых Avgvst Teeny, куда вошли цепочки с подвесками в виде букв — какие именно будут на вашем украшении, можно заказать индивидуально. Стоимость изделий от 4 800 до 7 200 рублей.

Нам давно хотелось сделать украшение для родителей, которое не было бы слишком сентиментальным, но напоминало о важном. Так мы придумали парные украшения,

— рассказала Наталья Брянцева, основательница и креативный директор марки.

На "взрослой" версии размещаются две подвески, а разные буквы расположены рядом и будто "держатся" друг за друга, ну а на детской цепочке помещается одна микробуква.





Avgvst

4.Британский дизайнер создал свадебное платье из защитных масок

Пандемия коронавируса оказала серьезное влияние на мир моды. В Великобритании решили показать это как можно нагляднее. Журнал Hitched, посвященный свадебной моде, пригласил дизайнера Тома Сильвервуда, чтобы создать платье из защитных масок, которые стали нашими главными аксессуарами за прошедшие полтора года. На изготовление наряда ушло около полутора тысяч масок!

Таким необычным образом создатели решили отметить так называемый "день свободы" — 19 июля в Великобритании были сняты многие коронавирусные ограничения.













Надя Бесчетникова